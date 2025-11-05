El Barça se hunde, Lamine vuelve a brillar

Un idiota encendió una bengala en el interior de uno de los autobuses que llevaba a los aficionados del Barça al estadio y el vehículo quedó totalmente calcinado. No dejaba de ser una metáfora del momento actual del club. Por suerte no hubo muertos ni ... heridos. Sí hubo un detenido, y hablando de delincuentes, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudió a ver el partido y se sentó en una zona muy cercana al palco. El Barcelona afrontaba un partido que sólo podía perder, por la teórica inferioridad del rival, en un momento especialmente delicado para el entrenador y para el equipo. De rosa y azul marino se presentó en Brujas, con la derrota del Madrid de fondo. Los locales plantearon duelos individuales en el centro del campo como hacen casi todos los equipos que juegan contra Flick. Los belgas, un poco como el Elche, eran valientes, aplicados, y Tresoldi tuvo su premio en el minuto 6, coincidiendo justo con la llegada de Puigdemont.

Brujas 3 - 3 Barcelona Cuarta jornada de la liguilla de Champions Brujas Jasckers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika (Audoor, min. 84 (Vetlesen, min. 87)); Forbs (Diakhon, min. 78), Vanaken, Tzolis; Tresoldi (Vermant, min. 78).

Jasckers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika (Audoor, min. 84 (Vetlesen, min. 87)); Forbs (Diakhon, min. 78), Vanaken, Tzolis; Tresoldi (Vermant, min. 78). Barcelona Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García (Cubarsí, min. 93), Balde (Gerard Martín, min. 93); De Jong, Casadó (Dani Olmo, min. 58); Lamine Yamal, Fermín, Rashford (Bardghji, min. 83), Ferran Torres (Lewandowski, min. 58).

Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García (Cubarsí, min. 93), Balde (Gerard Martín, min. 93); De Jong, Casadó (Dani Olmo, min. 58); Lamine Yamal, Fermín, Rashford (Bardghji, min. 83), Ferran Torres (Lewandowski, min. 58). Goles 1-0: Tresoldi, min. 6; 1-1: Ferran Torres, min. 8; 2-1: Forbs, min. 17; 2-2: Lamine Yamal, min. 61; 3-2: Forbs, min. 63; 3-3: Tzolis (p.p.), min. 77.

1-0: Tresoldi, min. 6; 1-1: Ferran Torres, min. 8; 2-1: Forbs, min. 17; 2-2: Lamine Yamal, min. 61; 3-2: Forbs, min. 63; 3-3: Tzolis (p.p.), min. 77. El árbitro A. Taylor (Inglaterra). Amonestó a Onyedika, Koundé, Lamine Yamal, Diakhon y Fermín,

Ferran empató a los dos minutos en una contra muy parecida a la del primer gol pero con un remate de más dificultad y mérito. Más caudaloso el Brujas, más letal el Barça. Fermín casi marca pero lo evitó el palo. Tensa conversación de Eric con Flick. A partir del empate, el Barça empezó a coser la telaraña y daba miedo en cada uno de sus ataques. Tal vez fueron los mejores minutos desde que hace unas semanas este equipo se olvidó de jugar al fútbol. Hasta Lamine Yamal nos obsequió con un muy buen regate, pero sólo uno, y la jugada acabó en nada.

De un córner a favor, muy mal servido por Lamine, y con mucha, demasiada facilidad, Forbs volvió a adelantar a su equipo. Contra de patio de colegio. El Barça fluía en ataques vistosos, trascendentes, incisivos, pero era muy frágil detrás, muy blando; melindroso De Jong, incapaz Balde. La noche se ponía más difícil de lo esperado.

Si el Barcelona resultaba vulnerable detrás, el Brujas era de una temeridad que fácilmente podría confundirse con la candidez. Koundé chutó al travesaño. Las contras locales eran más rápidas que letales. La noche se inclinaba hacia el empate y minutos antes del descanso Balde mejoró en su presión alta, Lamine se atrevió en algunos «uno contra uno» en que por fin lograba superar a su defensor, y fue especialmente brillante la asistencia con que le dio el empate a Ferran y que Ferran desperdició.

El Barça volvió flácido del descanso, algo ausente, el Brujas era lo mismo que en la primera parte: una mezcla de intensidad y de falta de talento que con un Barcelona brillante de nada le hubiera servido pero que tal como están las cosas le podía bastar para sacar algún provecho. Lamine falló lo que era más fácil marcar en otra demostración de su pobre estado de forma. Flick fio su suerte a Lewandowski y a Dani Olmo, que sustituyeron a Ferran y Casadó, pero lo que pasó es que Lamine volvió de entre los muertos y de una gran jugada, en combinación con Fermín, marcó el segundo con mucha finura y clase.

Noticia Relacionada Marcelino atiza a sus jugadores tras el bochorno de Chipre Jorge Vicente Catalá El Pafos vence (1-0) y las posibilidades del Villarreal en esta Champions ahora penden de un hilo

De poco sirvió el gol, más allá de la reivindicación personal de su artista, porque Forbs volvió a adelantar a su equipo a los tres minutos, tras haber desaprovechado otra contra para hacerlo. No fue culpa concreta de nadie, pero una vez más bastó muy poco para dañar al equipo detrás. Tiene razón Alejandro Echevarría cuando le dice a Flick que arriesga demasiado con una línea defensiva tan alta. Es tozudo el alemán, pero lo que no aprenda razonando lo aprenderá a golpe de realidad. Lamine intentó otra de sus parábolas y casi le sale. Por momentos parecía que la estrella volvía a brillar. Hasta la derrota sería un precio aceptable si fuera a cambio de tan insigne regreso.

El Brujas empató en propia puerta, que es lo más parecido al destino de ser belga, pero hay que resaltar que en cualquier caso el balón lo había centrado Lamine Yamal, cuya segunda mitad, salvo el garrafal error inicial, fue la mejor noticia para un Barça naufragante. El Brujas tuvo incontables ocasiones para volverse a adelantar, pero el karma de tener a Puigdemont agazapado concita una desgracia muy difícil de llevar.