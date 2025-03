El Barça gana sin despeinarse

El Barça empezó muy movido, con Pedri en la base, Olmo y Gavi por dentro, qué fácil filtraba balones Lamine Yamal desdibujando la defensa de Osasuna. Hay algo curioso de esta semana que no merecía un artículo entero, y es que el lunes, en la ... ciudad deportiva, un empleado del Barça se encontró a Tec escondido entre los arbustos fumando vaper. Un portero jubilado y fumador hasta el punto de que se esconde porque no puede controlarse, y con el que probablemente el Barcelona escriba esta temporada una de las páginas realmente brillantes de su historia. Qué cosas.

Szczesny; Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, m.84); De Jong (Pablo Torre, m.46), Pedri (Pau Víctor, m.84), Dani Olmo (Fermín, m.28); Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, m.68) y Gavi. Osasuna: Sergio Herrera; Areso (Rubén Peña, m.84), Catena, Herrando, Juan Cruz; Iker Muñoz (Rubén García, m.34), Pablo Ibáñez, Moncayola, Aimar Oroz (Moi Gómez, m.61), Arnaiz (Boyomo, m.46); y Raúl García (Budimir, m.61).

Sergio Herrera; Areso (Rubén Peña, m.84), Catena, Herrando, Juan Cruz; Iker Muñoz (Rubén García, m.34), Pablo Ibáñez, Moncayola, Aimar Oroz (Moi Gómez, m.61), Arnaiz (Boyomo, m.46); y Raúl García (Budimir, m.61). Goles: 1-0, m.11: Ferran Torres. 2-0, m.21: Dani Olmo (p.). 3-0, m.77: Lewandowski.

1-0, m.11: Ferran Torres. 2-0, m.21: Dani Olmo (p.). 3-0, m.77: Lewandowski. Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Eric García en el Barcelona y a Sergio Herrera, Catena, Juan Cruz por Osasuna.

El que no se escondió fue Ferran, 14 goles esta temporada, 8 en La Liga, y aprovechó otra oportunidad que Flick le dio para volver a marcar. Jugada fantástica iniciada por De Jong y prolongada con un centro tenso de Balde. Pudo marcar el segundo el valenciano, tras otro centro prodigioso de Lamine Yamal, pero estuvo muy acertado Sergio Herrera despejando el remate con el pecho.

Pedri asistió a Dani Olmo y fue otra asistencia para enmarcar. El árbitro pitó penalti al interpretar que el portero Herrera frenó la progresión de Olmo con el brazo. Fue un penalti de forofo, y Herrera lo paró, chutó previsible el mismo Olmo. El VAR obligó a repetirlo porque Moncayola había entrado en el área antes del lanzamiento y finalmente el 2 a 0 subió al marcador. Excesivo linchamiento a Osasuna. Dani Olmo se rompió: cada vez se entiende más que el Leipzig pusiera tantas facilidades para que fichara por el Barça. Fermín fue su sustituto.

Lamine Yamal estaba y no estaba, pero cada vez que tocaba el balón hacía algo importante. No sé si por desgana o por cansancio acumulado, parecía jugar a medio gas, como si más que un partido oficial estuviera en una sesión privada para ejercitarse: y con eso le bastaba para dejar a todos asombrados con sus intervenciones siempre trascendentes, estilizadas. Siempre abriendo la jugada a algo nuevo y fascinante. Monólogo azulgrana, apoyado en la tranquilidad de los dos goles de ventaja.

Osasuna resistía con dignidad aunque defendiéndose con eficacia. Corría siempre que podía y sin bajar la cabeza. No están bien los navarros este año pero pese a todo mantienen el orgullo y la casta. No es cosa menor, en estos tiempos en que lo que no es fácil se desparrama. Catena tuvo que ser expulsado por una entrada sobre Ferran, que era el último hombre y corría sin oposición hacia la portería, pero vio sólo la amarilla. El mismo Ferrán chutó la falta al travesaño y jugó los siguientes minutos con un pañuelo en la boca porque le sangraba el labio.

A propósito de Ferran, su increíble mejoría es otro mérito que hay que atribuir a la capacidad de Hansi Flick para que jugadores casi desechados antes de su llegada suenen con él perfectamente afinados en esta gran orquesta que es el equipo que ha creado. Y a pesar de que Ferran ha aceptado sin queja su rol de suplente, su progresión, su energía y voracidad hacen pensar en que puede convertirse en un más que digno titular cuando la edad decante el destino de Lewandowski.

Pablo Torre entró por De Jong y Osasuna pudo meterse en el partido en la reanudación pero el remate de cabeza de Herrando, libre de marca, se fue por poco. Eric García se la comió. Lamine Yamal continuaba jugando al me ves, no me ves, sin tomárselo demasiado en serio pero con detalles de calidad que eran lo más fascinante de una noche más entretenida que interesante. Algo desenganchado del juego del equipo, es cierto, pero algo mágico por encima de todos los demás jugadores juntos de uno y otro equipo.

Lewandowski entró por Ferran, poco contento con el cambio. Osasuna se acabó conformando con evitar una goleada y el Barcelona estaba más interesado en el resultado que en hacer sangre, pero Fermín quiso su momento en una transición acelerada y el recién ingresado polaco le acompañó y le dio sentido marcando el tercero. Victoria apacible de un líder que no parece que haya nadie que pueda desbancarlo.