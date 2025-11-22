El Barça estrena el Camp Nou con más goles que juego

Con sol y olor a pólvora empezó el partido, el Barça muy vertical, buenos desmarques de Ferran. Los dos equipos buscando las espaldas de las defensas contrarias, muy avanzadas. El misterio sobre quién marcaría el primer gol en el remodelado estadio quedó desvelado poco antes ... del minuto cinco: Lewandowski dejó claro que su eficacia continúa prevaleciendo a pesar de los años. El Barça se precipitaba en ataques poco finos pero activaba muy bien la presión para las segundas jugadas y así consiguió adelantarse en el marcador. El Athletic no se rendía, iba llegando aunque sin peligro a los dominios de Joan García.

Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta (Rego, min.55), Jaureguizar (Vesga, min.68); Berenguer (Adama, min.68), Sancet, Nico Wiliams (Navarro, min.56); y Unai Gómez (Guruzeta, min.56). Goles: 1-0. Min.5, Robert Lewandowski.

1-0. Min.5, Robert Lewandowski. Árbitro: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a De Galarreta (min.43), Gorosabel (min.73) en el Athletic Club. Expulsó a Sancet (min.54) en el Athletic Club con roja directa.

Pese a la jornada festiva y a la ilusión de los asistentes, pronto la afición local volvió a su frialdad de siempre. Silencio a veces sepulcral en las fases poco significativas del juego. Grandes pitadas a Nico Williams, como si fuera culpa del chico no jugar en el Barça: poco pudo hacer él al no pagar Laporta su cláusula y habiendo dudas sobre su eventual inscripción. Al pasar de la tarde, todo se fue volviendo aburrido y al cuarto de hora muchos en la grada hablaban entre ellos para entretenerse.

Fermín y Ferran tejieron un buen ataque pero estuvo atento Unai Simón, aunque le regaló con un rechace poco claro el 2 a 0 a Dani Olmo, que chutó desviado. Fermín dinámico, Lamine voluntarioso pero poco brillante; la iluminación algo tenue, como progresivamente se había ido volviendo el juego. La efervescencia de los primeros cinco minutos no acababa de volver. En lo poco que tenía, Joan García estaba concentrado y serio y resolvía todo con una gran autoridad. Como si no hubiera estado lesionado, como si no llevara varias semanas sin jugar, ahí estaba el portero titular del Barcelona, pendiente de todos los detalles. El Barça, mejor en defensa que en ataque, la línea Flick no estaba siendo desbordada. Los barcelonistas no tenían el control del partido pero se sentían cómodo en el juego y parecía mucho más cerca el segundo local que el empate.

De todos modos, ni uno ni otro equipo hacían gran cosa, y lo poco que creaba el Athletic lo paraba Joan García: Unai Gómez no pudo con él ni a bocajarro, sobresaliente el portero. Unai Gómez la volvió a tener y chutó fuera. El empate dejó de ser una hipótesis por las constantes pérdidas, muy mal Dani Olmo, pero ni Unai Gómez ni Nico Williams estaban acertados y su equipo no podía aprovechar lo que el Barcelona le ofrendaba. El nuevo estadio no era inspirador de un juego superior. Lo mejor, Joan García y el resultado. Y justo cuando parecía que Lamine languidecía en su banda, se marcó otra de sus asistencias con el exterior para que Ferran, tras un control con la barriga, marcara el segundo, dejando en evidencia a Unai Simón. Es un escándalo que el seleccionador nacional prefiera a este portero que a Joan García. Si esta preferencia se mantiene en el Mundial causará De la Fuente un grave perjuicio a España.

Valverde tuvo su mala suerte de siempre, su propia mala suerte, la mala suerte de Valverde, retratada en su expresión siempre estreñida, amargada pase lo que pase, encajando un gol al límite del descanso: no fue en absoluto sorprendente que cuando mejor jugaba su equipo, su mala estrella compareciera y echara por tierra el trabajo de sus jugadores. Flick volvió del descanso con Gerard Martín y sin Balde. Y como en la primera parte, el Barça marcó enseguida gracias a una muy buena jugada de Éric García y a un gran sentido de la oportunidad de Fermín. Sancet se ganó la expulsión por roja directa a pesar de que Sánchez Martínez le enseñó de entrada sólo la amarilla. Grave error del colegiado: parece mentira que no viera la tremenda patada estando justo delante. El VAR rápidamente lo corrigió y el jugador visitante, al que se le cruzaron los cables, fue merecidamente expulsado.

El partido perdió cualquier emoción gracias al segundo y tercer gol, y fue casi irrelevante que el Athletic se quedara con 10 porque estaba noqueado desde el 3 a 0. Pese a la euforia del regreso y al marcador notable, no puede decirse que el Barça jugara mejor que en Balaídos o en Brujas, aunque sí de un modo más eficaz. Lewandowski y Fermín dejaron paso a Dro y a Casadó; y Éric a Marc Bernal. Volvió Raphinha, al fin. Tuvo sus diez minutos en sustitución de Dani Olmo. Pero el mejor homenaje al Camp Nou y al fútbol lo hizo Lamine Yamal con una jugada memorable, yéndose de tres, y una asistencia estelar a Ferran para que marcara el cuarto.