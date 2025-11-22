Suscribete a
Barcelona 4 - Athletic Club 0

El Barça estrena el Camp Nou con más goles que juego

LaLiga | Jornada 13

Pese a la euforia del regreso y al marcador notable, no puede decirse que jugara mejor que en Balaídos o en Brujas, aunque sí de un modo más eficaz

Ferran Torres, autor de un doblete en el Camp Nou EFE
Salvador Sostres

Con sol y olor a pólvora empezó el partido, el Barça muy vertical, buenos desmarques de Ferran. Los dos equipos buscando las espaldas de las defensas contrarias, muy avanzadas. El misterio sobre quién marcaría el primer gol en el remodelado estadio quedó desvelado poco antes ... del minuto cinco: Lewandowski dejó claro que su eficacia continúa prevaleciendo a pesar de los años. El Barça se precipitaba en ataques poco finos pero activaba muy bien la presión para las segundas jugadas y así consiguió adelantarse en el marcador. El Athletic no se rendía, iba llegando aunque sin peligro a los dominios de Joan García.

