El Barça afina el instrumento

Volvió el Barça con todo: con las mentiras de Laporta y condenado a jugar en el Johan Cruyff su trofeo –y con su vicepresidenta Elena Fort sin confirmar que el regreso al Camp Nou sea posible en el partido con el Valencia–; con Dani Olmo ... no exactamente lesionado pero incapaz de jugar el partido y hasta de estar en el banquillo (es un drama anunciado lo de este chico); y con un equipo y un entrenador generadores de las máximas ilusiones deportivas. Joan García y Rashford en el once inicial.

Barcelona 5-0 Como Trofeo Joan Gamper Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Rashford. También jugaron Koundé, Ferran, Casadó, Gavi, Christensen, Gerard Martín, Toni Fdez. Roony y Pedro Fdez.

Joan García; Eric, Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Rashford. También jugaron Koundé, Ferran, Casadó, Gavi, Christensen, Gerard Martín, Toni Fdez. Roony y Pedro Fdez. Como: Butez; Kempf, Van de Brempt, Vojvoda, Álex Valle; Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina; Azón, Douvikas y Addai. También jugaron Da Cunha, Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez, Alberto Moreno, Caqueret, Perrone, Cutrone y Engelhardt.

Butez; Kempf, Van de Brempt, Vojvoda, Álex Valle; Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina; Azón, Douvikas y Addai. También jugaron Da Cunha, Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez, Alberto Moreno, Caqueret, Perrone, Cutrone y Engelhardt. Goles: 1-0. m.21: Fermín. 2-0. m.35: Fermín. 3-0. m.36: Raphinha. 4-0. m.42: Lamine. 5-0. m.49: Lamine.

1-0. m.21: Fermín. 2-0. m.35: Fermín. 3-0. m.36: Raphinha. 4-0. m.42: Lamine. 5-0. m.49: Lamine. Árbitro: De Burgos Bengoetxea. Sin amonestados.

La primera jugada fue un resumen de la temporada anterior –defensa muy vulnerable– y una promesa de futuro, porque el nuevo portero respondió con una excelente parada aunque la jugada habría quedado anulada por fuera de juego. Cesc Fábregas, el entrenador del Como, muy tatuado y muy motivado. Gritaba a los jugadores de un modo que no guardaba proporción con la intrascendencia del partido. Poco intenso el Barça y menos en defensa. Se habían puesto sólo 6.000 entradas a la venta (los que cabían) y quedaron asientos vacíos y además había bastantes turistas. Sólo hay algo peor que el desalmado barco pirata que gobierna el Barça y es la avara miseria de sus socios.

Frío Rashford, poco expresivo, como si le costara entrar en la intensidad del equipo. El tono de su juego es lo opuesto a la electricidad permanente de Raphinha. Poca finura. Lamine Yamal apareció en el minuto 20 y casi marca de una bonita parábola que sin embargo no acabó de cerrarse; fue un aviso porque a la jugada siguiente Fermín recuperó un balón torpemente jugado por la defensa del Como y adelantó a su equipo. Gol típico de Fermín, disparo no muy potente pero ajustado.

Primera media hora mediocre, aburrida, los 29 grados tampoco ayudaban. Los jugadores buscaban su afinación, el equipo ponía lentamente en marcha el engranaje. Por mucho que Cesc gritara los suyos no tenían ninguna entidad ni hacían nada meritorio (ni simplemente aceptable). Y tras la pausa de hidratación, el Barça aumentó las revoluciones y otra vez Fermín marcó en el 34, y otra vez de un disparo no muy potente pero sí perfectamente ajustado. El trabajo previo del gol fue de Lamine Yamal, que con más insistencia que destreza habilitó una buena asistencia a su compañero. Entre Rashford y Raphinha fabricaron el tercero. Muy veloz Rashford y sólo tuvo que empujar el brasileño, pero compensó a continuación haciendo él toda la faena (con falta incluida al central visitante, sin VAR que pudiera revisar) para entregar el gol a Lamine Yamal. Si lo que Rashford falló al filo del descanso lo falla en una eliminatoria de la Champions, queda para siempre marcado.

Tras el descanso Koundé y Ferran entraron por Eric y Rashford y quedó el 11 que muy probablemente sea titular en Mallorca el próximo sábado. La familia de Lamine Yamal se perdió el quinto gol del que los mantiene, en una demostración de lo jetas y desvergonzados que llegan a ser los ejércitos de paniaguados. Allí estaban tragando como muertos de hambre la porquería de cátering del Barça mientras el único que trabaja de la casa marcaba un gran gol –magnífico control, media vuelta y asistencia de Ferran– y mandaba para celebrarlo besos a la grada, unos besos que no recogió nadie.

Muy bien Joan García en la segunda parte, aunque raro con los pies. El resto del equipo bajó sensiblemente el ritmo y el acierto. Cansancio. Nada grave. El Como mejoró y dominó. Gavi y Casadó sustituyeron a De Jong y Pedri. Gerard Martín, Dro, Christensen, Ronnie y Toni Fernández tuvieron su cuarto de hora.