Suscribete a
ABC Premium

Fútbol / El clásico

Los banquillos del clásico: Flick examina el proyecto de Xabi

El tolosarra, ante el reto de romper la hegemonía del alemán en los clásicos

Las porterías del clásico: un seguro contra un enigma

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa de este sábado en la previa del clasico
Xabi Alonso, durante la rueda de prensa de este sábado en la previa del clasico AFP
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El denominador común en todas las manifestaciones de los protagonistas en la previa de un clásico es que en este tipo de encuentros no hay favorito. No obstante, mucho de lo que sucederá durante los noventa minutos en liza se empieza a gestar en ... el despacho del entrenador y sus analistas. Xabi Alonso y Hansi Flick ya han diseccionado al rival, decidido su once inicial y pensado las últimas instrucciones. El tolosarra, en su debut en el banquillo del Real Madrid, afronta su primer clásico desde la banda con el reto pendiente de ganarle un partido de Liga al Barça en el Bernabéu, después de cinco intentos fallidos como jugador (2009-14). Auténtica kriptonita para Alonso, que de los 30 partidos ante los azulgranas con las cuatro camisetas que ha vestido (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern), obtiene un pírrico bagaje de 8 victorias, 7 empates y 15 derrotas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app