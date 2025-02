Balón de Oro 2023, en directo: quién ha ganado, reacciones y última hora de la gala hoy

Conoce todo lo ocurrido en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2023, quiénes han sido los ganadores, las reacciones a los premiados Messi, Aitana, Vinicius y últimas noticias hoy.

Esperemos que si gana se comporte un poquito y no repita los gestos que hizo tras ganar el Mundial

El tenista, invitado de lujo de la gala. "Me encanta el fútbol, mi padre fue profesional y yo soy un gran amante de este deporte. Sería increíble un Balón de Oro serbio en el futuro", apunta

Seguro que Lero Messi anda cerca... Parece que no pasan los años por el jugador inglés. Por cierto vi su documental en Netflix y me encantó...

Chaqueta gris cruzada... Camisa negra con corbata negra. Un poco soso. Llega solo el francés y no habla

El embajador del premio será Didier Drogba y los ganadores los deciden un total de 180 periodistas de todo el mundo. Estos deben decidir entre los nombres seleccionados por sus homólogos de las redacciones de France Football y L'Équipe . El único premio que no se decide de esta manera es el Trofeo Kopa, en el que solamente votan ganadores del Balón de Oro.

"Tengo muchos años todavía para llegar a lo que llegó Zidane. Es un jugador que me inspiró"

Este premio se otorgó por primera vez el año pasado y se lo dieron a Sadio Mané por la financiación de obras en Bambali. Y es que este galardón se otorga para destacar los valores de solidaridad y concienciación de los deportistas, ideado conjuntamente por el grupo L'Équipe, la organización Peace and Sport y la familia del exfutbolista brasileño Sócrates.

El mejor portero de la temporada pasada. Este premio tiene el nombre del único guardameta en toda la historia que consiguió ganar el Balón de Oro. El vigente poseedor del trofeo es Thibaut Courtois, aunque este 2023 parece que no repetirá, teniendo en cuenta los malos resultados de Belgica y Real Madrid. Quizá Emiliano Martínez se coloca en una mejor posición tras salir campeón del mundo con Argentina

No gusta en el auditorio que pongan las imágenes la parada que le hizo a Francia en la final del Mundial. Enfocan a Deschamps y a Mbappé. El Dibu explica cómo vivió esa parada

Ha ganado el triplete, con Liga y Champions incluida. No ha ido Guardiola

"Estoy muy orgullosa de recibir este Balón de Oro. ha sido un gran año. Es un premio individual pero el fútbol es un deporte colectivo, así que me gustaría darle las gracias a todos. Me gustaría darle las gracias a los tres clubes en los que he jugado, sobre todo al Barça, encabezado hoy al presidente Laporta. Gracias por apostar por nosotros cuando nadie creía en nosotras. Quién me iba a decir que iba a jugar en un Camp Nou lleno. Gracias a todos y sobre a mis padres", ha explicado en catalán. En inglés ha pedido igualdades para el fútbol femenino

"Agradecer a todos los que me votaron y compartir con todos los compañeros de mi selección. Es un regalo para todo el grupo y para toda la gente de Argentina. No me quiero olvidar de Haaland y de Mbappé, que tuvieron un año espectacular. Seguro que en los próximos años se van a hacer con este premio. La última mención va para Diego Maradona, hoy sería su cumpleaños, que mejor que celebrarlo con la gente del fútbol. Esto lo comparto con vos y con toda Argentina"

Le da el Balón a su hijo y le advierte Drogba: "Cuidado que pesa, que no se le rompa"

Espero que hayan disfrutado de la narración y de los buenos resultados que han conseguido los nuestros. Les deseo que tengan una plácida noche y que descansen... o no...