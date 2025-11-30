Suscribete a
Azzedine Ounahi, el futbolista que enamoró a Luis Enrique, examinó a España y ahora examina a Xabi Alonso

El internacional marroquí es una de las piezas clave del Girona tras llegar este verano procedente del Olympique de Marsella

Mbappé desata la locura y abre la carrera por el Balón de Oro

Ounahi conduce el balón durante un partido del Girona EP
Sergi Font

«Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien», elogió Luis Enrique sobre un centrocampista de Marruecos, después de quedar eliminado del Mundial de Qatar en ... 2022 en los octavos de final. Aquel 'número 8' al que se refería el entonces seleccionador nacional era Azzedine Ounahi, futbolista del Angers francés de solo 22 años. Se acababa de presentar al mundo, ayudó a su país a colarse en las semifinales y este domingo examina el proyecto de Xabi Alonso en Montilivi (21.00 horas / Movistar+).

