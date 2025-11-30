Azzedine Ounahi, el futbolista que enamoró a Luis Enrique, examinó a España y ahora examina a Xabi Alonso

«Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es su nombre, lo siento... ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien», elogió Luis Enrique sobre un centrocampista de Marruecos, después de quedar eliminado del Mundial de Qatar en ... 2022 en los octavos de final. Aquel 'número 8' al que se refería el entonces seleccionador nacional era Azzedine Ounahi, futbolista del Angers francés de solo 22 años. Se acababa de presentar al mundo, ayudó a su país a colarse en las semifinales y este domingo examina el proyecto de Xabi Alonso en Montilivi (21.00 horas / Movistar+).

Procedente del Olympique de Marsella a cambio de seis millones de euros, Ounahi destaca en el Girona por su despliegue técnico, su capacidad de conducción y su visión ofensiva. Quique Cárcel, director deportivo del club catalán, y Míchel ya vieron condiciones en el marroquí y, sobre todo, encaje en el sistema de juego del equipo gerundense. Fue una negociación larga con el Olympique, donde no llegó a triunfar. De hecho, en la pasada temporada jugó cedido en el Panathinaikos, con el que jugó 37 partidos entre todas las competiciones, marcó cinco goles y dio siete asistencias. Aunque los griegos quisieron prorrogar el acuerdo (tenían una opción de compra por 11,5 millones de euros), pesó más el deseo del futbolista, que quería jugar en LaLiga.

Desde que se enfundó la camiseta del Girona (el club rojiblanco anunció su fichaje el 30 de agosto) ha disputado ocho partidos, suma dos goles (ante el Athletic Club, 1-1, y frente al Oviedo, 3-3) y ha repartido una asistencia. Fue una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar (estuvo en la órbita de varios clubes europeos y su nombre se llegó a relacionar con el Barcelona) y ahora está siendo una pieza fundamental para Míchel Sánchez, que le ha recuperado tras una etapa gris en la que su luz se fue apagando progresivamente. En Marsella no pudo mostrar todo el talento que el centrocampista había enseñado en el modesto Angers de la Ligue 1. El OM lo firmó en enero de 2023 por 8 millones de euros, pero no llegó ni a consolidarse como titular. Números decepcionantes (44 partidos, tres goles y una asistencia) aliñados con problemas personales y varias lesiones que le empujaron a buscar una salida, confirmada por Roberto de Zerbi cuando fue nombrado nuevo entrenador del club galo. «Soy un jugador que trabaja con el corazón. Debo sentirme querido», señaló entonces Ounahi, dejando entrever que parte de su mal rendimiento se debió a la falta de confianza y apoyo en el Olympique, aunque reconoció que no había estado a su nivel.

«Acabará siendo uno de los fichajes del año de LaLiga», explica Álex Delmás, exfutbolista y analista en diferentes medios en conversación con ABC. «Es un salto de calidad para el Girona. Es un centrocampista creativo con capacidad para generar ocasiones por sí solo. Tiene una gran conducción y un gran pase final. Además, tiene gol. Me parece un salto de calidad total para el Girona», apunta Delmás, que recuerda el acierto que suele tener el club catalán para encontrar jóvenes talentos y hacerles explotar.

Ounahi también ha demostrado ser un deportista comprometido con las causas justas y, de hecho, ha sido el primer futbolista internacional que ha apoyado las protestas por la desigualdad existente en Marruecos. Lo hizo públicamente a través de las redes sociales, censurando la represión por parte de la policía a la movilización de numerosos jóvenes magrebíes que salieron a las calles a reclamar más dinero para educación y sanidad, y menos en infraestructura para el Mundial 2030, que el país africano organizará junto a España y Portugal. Entonces, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos había cifrado en 300 los detenidos en las protestas producidas en las principales ciudades, como Rabat, Casablanca o Tánger. «No queremos Mundial, queremos sanidad», es uno de los lemas de los marroquíes a las que se ha sumado Azzedine Ounahi, lo que incluso provocó la reacción del monarca Mohamed VI, que ha presentado una serie de propuestas y un aumento de los presupuestos en educación y sanidad para contrarrestarlo. El exporterno del Girona Yassine Bounou o Nayef Aguerd se sumaron posteriormente a las protestas. «Ounahi es un modelo inspirador para la juventud marroquí», llegó a comentar Aicha Ben Alami, cónsul de Marruecos en Girona, en una reciente recepción al futbolista. En su país se ha convertido en un símbolo para los jóvenes.