Azón llama: el gol de la pretemporada se debate entre el Como y el Valencia

El pasado mes de enero, se dio a conocer el acuerdo del Como con el delantero del Zaragoza Iván Azón. El club italiano fichó al futbolista por 2 millones de euros y actualmente tiene una cláusula de rescisión de 10 kilos. Con contrato ... con el conjunto dirigido por Fàbregas hasta junio de 2029, está siendo una de las revelaciones de la pretemporada.

Sin tener un sitio asegurado en su nuevo equipo, el zaragozano está cumpliendo con creces y superando todo tipo de expectativas en los amistosos de preparación.

En el primer encuentro contra el Lille, saliendo de suplente, Azón le dio la vuelta al encuentro con dos goles que otorgaron el triunfo a su equipo. En el siguiente, contra el Al Ahli saudí, entrando otra vez en el segundo tiempo, anotó 9 goles después de saltar al terreno de juego.

Tras su ausencia en el tercer partido contra el Ajax, el delantero volvió a salir en la segunda mitad, esta vez contra el Betis, a quien anotó en el minuto 92, firmando así su cuarto gol en los tres partidos que ha disputado.

El joven delantero de 22 años, que parecía desempeñar un papel más secundario en el proyecto del Como, y todo apuntaba a su cesión, está demostrando ser un delantero totalmente eficiente y del agrado de Fàbregas, a quien ha sorprendido con sus actuaciones.

Al entrenador catalán se le presenta un problema que a muchos equipos les gustaría tener. A la espera de la posible llegada de Morata, el conjunto italiano ya cuenta con cuatro delanteros puros: Patrick Cutrone, Tasos Douvikas, Alessandro Gabrielloni e Iván Azón.

Ahí es donde entra el Valencia, que desea hacerse con los servicios del maño. También Ipswich Town y otros clubes de la Liga se meten en la puja por el atacante. Los 'ches' son quienes llevan la delantera, pues el maño se ha posicionado claramente a su favor tras una conversación con Corberán.

Azón le ha transmitido al Como que no firmará con el equipo británico y que solo abandonará el país transalpino para aterrizar en Mestalla. Ahora, es el turno de que la dirección deportiva del Valencia valore si un esfuerzo mayor a nivel económico por la cesión del español es rentable para cumplir con el deseo de su entrenador.