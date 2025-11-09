Suscribete a
ABC Premium

rayo vallecano

Augusto Batalla: «Yo he estado en el fondo del mar, pero muy en el fondo: depresión, ataques de pánico, soledad...»

Debutó con River con 17 años, y todo un país se le echó encima. Se encerró en su casa y gracias a la ayuda de psicólogos, de su familia, de su mujer y del fútbol chileno, logró renacer y reinventarse: «El sistema es así. No guardo rencor»

El Real Madrid lleva tres años sin vencer en Vallecas

Batalla, posando para ABC antes de la entrevista en la Ciudad Deportiva del Rayo
Batalla, posando para ABC antes de la entrevista en la Ciudad Deportiva del Rayo de san bernardo
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Criado en la cantera de River desde los 5 años, su irrupción en el primer equipo, con apenas 17, fue el inicio de un oscuro viaje: estrés, ataques de pánico, depresión, traumas... Augusto Batalla (Hurlingham, Buenos Aires, 30 de abril de 1996) sabe lo ... que es hundirse en el fondo del mar, pero también levantarse hasta convertirse en uno de los mejores porteros de la Liga. De todo eso, de Argentina, y de fútbol, habla con ABC a las puertas del Rayo-Real Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app