La Audiencia Nacional anula la inhabilitación del expresidente de la RFEF Pedro Rocha

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha acordado anular la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la que sancionó en julio de 2024 con dos años de inhabilitación y una multa de 33.000 euros ... al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha.

Esa sanción estaba relacionada con el despido del ex secretario general de la Federación Andreu Camps y ahora, en una sentencia a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado Luis Alfredo de Diego explica que la decisión del TAD fue «contraria a derecho» por lo que ordena ahora que ese tribunal vuelva a valorar el caso pero esta vez teniendo en cuenta «las alegaciones y pruebas presentadas» por Rocha y vuelva a resolver «con libertad de criterio, pero conforme a derecho».

Cabe recordar que en septiembre la Audiencia Nacional rechazó un recurso de Rocha por el que pedía que se suspendiera de forma cautelar su inhabilitación para el desempeño de cargos directivos en federaciones deportivas con el fin de poder presentarse a las elecciones de la RFEF.

El Tribunal recordaba entonces que Rocha había sido sancionado por tres infracciones muy graves y que tenían en común, indiciariamente, el ejercicio de competencias que no le correspondían, de conformidad con la normativa reguladora de la Federación, desoyendo las normas internas de funcionamiento y privando al órgano de gobierno de conocer decisiones de su exclusiva competencia.

Ahora, el magistrado explica que en la demanda presentada por la defensa de Rocha se afirmaba que el TAD resolvió su expediente sancionador sin esperar a valorar las alegaciones que éste había enviado por el cauce previsto legalmente. La Audiencia Nacional recuerda que la ley establece que una vez notificada al interesado la propuesta de resolución, ésta se debe notificar a los interesados y se les debe conceder «un plazo para formular alegaciones y presentar los documentos» que consideren.

Hubo indefensión

A su juicio, en el caso de Pedro Rocha se ha producido indefensión porque antes de que se decidiera sobre la sanción no se valoraron las alegaciones, que llegaron vía Correos un día más tarde al TAD, los días 16 y 17 de julio de 2024.

«En el presente caso, la actuación del TAD, al resolver el procedimiento siendo conocedor de que las alegaciones del interesado se habían presentado en tiempo y forma, y estaban pendientes de recepción supone vaciar de contenido material el derecho de audiencia», explica.

Y va más allá porque asevera que «la conducta del TAD revela una falta de buena fe y lealtad procedimental» y considera que una vez que recibieron las alegaciones de Rocha el principio de buena administración «hubiera exigido como mínimo dejar sin efecto el acuerdo» del día anterior y volver a evaluar el caso con los argumentos y pruebas presentados.