Suscribete a
ABC Premium
sponsor
Directo
Sigue la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Fútbol

La Audiencia Nacional anula la inhabilitación del expresidente de la RFEF Pedro Rocha

Real Federación Española de Fútbol

Considera que la conducta del TAD revela «una falta de buena fe y lealtad procedimental»

Real Madrid - Kairat: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

Pedro Rocha, durante su paso por los juzgados
Pedro Rocha, durante su paso por los juzgados AFP
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha acordado anular la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la que sancionó en julio de 2024 con dos años de inhabilitación y una multa de 33.000 euros ... al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app