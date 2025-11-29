Atlético de Madrid - Oviedo: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid disputa este sábado, 29 de noviembre, frente al Real Oviedo su partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato nacional de Liga, una cita a la que el conjunto de Simeone se presenta en una espectacular racha de resultados ... porque ha vencido sus últimos seis encuentros.

Los rojiblancos, que el pasado miércoles vencían al Inter de Milán en la fase liga de la Champions, se han hecho fuertes en el Metropolitano, donde no ceden puntos desde el empate de la jornada inaugural ante el Elche. Los colchoneros han vencido sus últimos seis compromisos y este sábado quieren continuar esa buena dinámica ante los asturianos.

El duelo europeo ante el Inter provocará, previsiblemente, que Simeone introduzcan novedades en el once inicial ante el Real Oviedo, un equipo con el que los madrileños no coinciden en la Liga desde hace un cuarto de siglo. El partido ha provocado una gran expectación en el Principado y numerosos aficionados azulones estarán en las gradas del Metropolitano.

El Real Oviedo, que hace unas semanas cambiaba de entrenador, sustituyendo a Paunovic por Luis Carrión, se presenta en Madrid como colista de la Liga, por lo que su objetivo es intentar sumar ante los colchoneros.

Horario del Atlético de Madrid - Oviedo hoy

El atractivo Atlético de Madrid - Oviedo, encuentro que se disputa este sábado en el Metropolitano correspondiente a la jornada 14 de la Liga, está programado para las 21.o0 horas. Un partido en el que el estadio colchonero presente un nuevo lleno en sus gradas.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Oviedo en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Atlético y el Real Oviedo podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus a través del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 14 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.