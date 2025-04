Atlético de Madrid - Barcelona, en directo: resultado y goles del partido de la Copa del Rey hoy

El presidente del Barça ha respondido al comunicado de LaLiga con respecto al acuerdo de explotación de los Palcos Vip. Un acuerdo que no tendría validez y, por tanto, tampoco las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

«Queremos que el técnico esté con nosotros, lleva 13 años y estamos encantados con él. No clasificarnos sería complicarnos en una cosa que creo que podemos sacar adelante».

«No nos salimos del partido a partido. ¿Fracaso? Fracaso sería no intentarlo».

«Tendrán una posición alta y trataremos de repetir los partidos que se han hecho, no creo que haya muchos cambios en ambas partes».

«Es un partido distinto a los otros que hemos disputado contra ellos. Será una muy buena oportunidad para todos. Es como una final antes de la final. Y yo quiero llegar a la final. Mi equipo juega bien, estamos orgullosos. Trabajan de forma fantástica, lo logrado no ha sido por suerte. Mis jugadores se lo merecen. Y quiero agradecer el trabajo de todos los asistentes y compañeros. Es un partido importante, lo sabemos. Hemos ganado la Supercopa, pero es pasado. Queremos la Copa, y no será fácil».

« Hasta el último minuto está ahí, sabe cómo jugar. Será realmente difícil para nosotros. Juegan agresivo y con intensidad siempre, no cambia nada. Tienen su estilo. Me encantan. Juegan con velocidad, ritmo... me encanta ese estilo de juego suyo».

El talismán del Barça se pone a punto para el encuentro. Con el bajo palos, Flick y el Barça no conocen la derrota.

En LaLiga suman nueve victorias seguidas y todavía no ha perdido en lo que va de año. De hecho, enlazan 20 partidos invicto en todas las competiciones (con 17 victorias y tres empates).

El joven delantero se ve beneficiado por la no convocatoria aún de Christensen, que aún no tiene el alta.

El meta sigue con su recuperación, pero tiene claro que no quiere perder ni un minuto de juego: «Si aguanto bien todos los aspectos del entrenamiento, le daré un toque al entrenador».

El argentino es el portero titular de Simeone en la vuelta de las semifinales ante el Barcelona. En la ida no dejó la mejor imagen y hoy tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa.

El segundo de Simeone tiene claro que no será fácil batir al Barça.

«Esperamos un partido parecido a los disputados anteriormente. Se verá si hay muchos goles, es parte de la incertidumbre, ojalá podamos representar nuestro plan. No creo que influya demasiado la presencia de Ferran respecto a Lewandowski».

Ambientazo en el Metropolitano. No paran de sonar cánticos de los aficionados colchoneros.