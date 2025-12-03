Suscribete a
fútbol

El Athletic se sube a la bicicleta de Pogacar: también ficha a su masajista

El club vasco, que ya contrató al fisiólogo Íñigo San Millán, recluta al fisio del mejor ciclista del mundo

Joseba Elguezabal, con la bici de Pogacar
Joseba Elguezabal, con la bici de Pogacar
José Carlos Carabias

Dos años después de contratar al fisiólogo Íñigo San Millán, el preparador estrella que ha navegado a la vera de todos los éxitos de Tadej Pogacar, el Athletic prosigue su proceso de captura en el ciclismo y en el mejor equipo del mundo, el ... UAE. El club vasco ha fichado, se entiende por recomendación de San Millán, al masajista personal de Pogacar, Joseba Elguezabal, el confesor de sus pensamientos, el hombre de confianza absoluta del ciclista que está marcando una época.

