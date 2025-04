El Athletic deja vivo al Glasgow Rangers

Hay noches que es que no y es que no. Pese a jugar con uno más durante prácticamente todo el partido y fallar un penalti, el Athletic de Bilbao no consigue pasar del empate a cero ante el Glasgow Rangers en la ida de los ... cuartos de final de la Europa League en Escocia. Todo abierto para la vuelta. San Mamés volverá a ser determinante el próximo jueves en el camino hacia la ansiada final del 21 de mayo en La Catedral.

Los de Ernesto Valverde salían con todo, después de superar un tramo de la temporada marcado por bajas sensibles y tirando de fondo de armario para ir avanzando en Europa y mantener la posición Champions en La Liga. Su once de gala llegaba a la cita clave, con el metrónomo del equipo Íñigo Ruiz de Galerreta de nuevo al lado del nervio de Jauregizar en el centro del campo, y con Ohian Sancet capitalizando las acciones de ataque desde la mediapunta. Rápido, en los primeros diez minutos, un pase de este dejaba solo a Iñaki Williams de cara a puerta, frenándole Propper en falta. Previa revisión del Var, el árbitro no señaló penalti, pero sí expulsó al central de los escoceses. La amarilla habría parecido suficiente. Las cosas se ponían de cara para los leones. Si bien empezaron a dominar la posesión desde entonces, con ocasiones claras en las botas del mayor de los Williams, en mejor forma que su hermano Nico en lo que va de temporada, y en la cabeza de Maroan Sannadi, el Glasgow no renunciaba a jugar de tú a tú. Espoleados por Ibrox Stadium a cada robo salían rápido, con desplazamientos en largo buscando a Dessers, que obligaban a la defensa del Athletic a volver y a Julen Arrizabalaga a jugar más con los pies fuera del área al que dentro de ella con las manos. En defensa, el portero local, Liam Kelly, acompañaba su cara de seguridad en uno mismo, como cuando te sabes determinante, con blocajes constantes. Equipo trabajado el de Ferguson que, pese al intento de asedio del Athletic mantenía el tipo. Noticia Relacionada Una batalla campal en el centro de Bilbao empaña el pase del Athletic en la Europa League Gerard Bono Los disturbios se saldaron con 14 detenciones y 15 personas heridas en los alrededores de San Mamés La tendencia de la primera parte continuó en la segunda. Los dominadores, los mismos, los dominados, también, tratando de no dejar resquicios a las acometidas. Cada ocasión que no terminaba en gol, como una nueva de Maroan solo dentro del área rematando un centro de De Marcos desde la derecha, era una pequeña batalla ganada. Los escoceses rinde mejor fuera de casa y salir vivos de un partido que terminaron jugando con nueve a causa de las lesiones sabe a victoria. Valverde tiraba de banqueta, pensando que Guruzeta podía tener mejor suerte ante un equipo cerrado. Beñat Prados daba el relevo a Galarreta, que salía de lesión. Suerte contraria sufría Rice, centrocampista local, que tuvo que salir en camilla después de un choque, con ambas aficiones puestas en pie. Las muestras de afecto hacia los 2.600 aficionados del Athletic desplazados a Escocia demuestran la buena sintonía entre ambos equipos. Nada que ver con los partidos ante la Roma en la fase previa, donde hubo enfrentamientos. Sin embargo, fue Berenguer, también salido desde el banquillo el que tuvo la más clara, fallando un penalti que paró Kelly con el pie cuando estaba ya vencido. Segundo portero, sustituyendo al titular lesionado, y convertido en héroe. El fútbol es así. Otra vez, el Athletic tendrá que fiar su pase a la magia de San Mamés.

