Athletic Club - Qarabag: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions hoy

El Athletic Club juega este miércoles, 22 de octubre, su tercer partido en la fase liga de la Champions, en la que el conjunto bilbaíno no conoce aún la victoria y buscará la primera ante el Qarabag, su rival esta noche.

El conjunto rojiblanco, que en la última jornada de Liga no pasó del empate sin goles en el campo del Elche, recibe a uno de los seis equipos de la máxima competición continental que han ganado sus dos primeras citas. El conjunto de Azerbaiyán dio la sorpresa en su debut al sumar los puntos en el estadio del Benfica (2-3) y volvieron a vencer en la segunda jornada al Copenhague (2-0).

Los bilbaínos, por su parte, se estrenaron con una derrota en San Mamés ante el Arsenal (0-2) y salieron goleados en el desplazamiento a Dortmund para medirse al Borussia (4-1). Dos resultados que obligan a los de Ernesto Valverde a vencer esta tarde al Qarabag para no complicarse su acceso a la siguiente ronda. Los vascos acabaron la segunda jornada de la fase liga ocupando el puesto 34.

A qué hora es el Athletic - Qarabag hoy

El partido entre Athletic y Qarabag, correspondiente a la tercera jornada de UEFA Champions League 2025-26, se disputa hoy, miércoles 22 de octubre, las 18.45 horas en el estadio de San Mamés, que se llenará para este duelo.

Dónde ver el Athletic - Qarabag de Champions en televisión y online

El Athletic - Qarabag podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión correspondiente de Movistar Plus en el canal Liga de Campeones dial 60. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.