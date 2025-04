Athenea del Castillo, tajante con quienes la relacionan con la extrema derecha: «Es una falta de respeto que me digan 'del Caudillo'»

Athenea del Castillo siempre tuvo claro que quería ser futbolista. Comenzó su andadura con tan solo 11 años. Formó parte de equipos como el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña. Ahora, a sus 24 años, puede afirmar que su sueño se ha hecho realidad.

La cántabra es jugadora del Real Madrid y ha renovado con el club blanco hasta 2028. Pero no solo eso. Athenea del Castillo es campeona del mundo y posee una Nations League.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ella. Convertirse en deportista profesional también le ha llevado a estar en el foco mediático más de lo que le gustaría. Y es que cuando se alcanzan estos niveles de fama es complicado evitar que se hable de tu vida privada.

Noticia Relacionada Una candidatura que duró solo seis días: España no organizará el Mundial 2035 femenino La Federación ya no considera presentarse al certamen una vez la FIFA ha decidido que lo organice Inglaterra

Esto lo ha sufrido la cántabra en sus propias carnes. Todo se remonta a 2022. Su pareja publicó en redes sociales una fotografía posando en el Valle de los Caídos. En la imagen no salía ella, pero se generó una gran polémica en torno a la futbolista y sus ideales. Desde ese momento, el público la bautizó como 'Athenea del Caudillo'.

A pesar de que han pasado varios años, esto es algo que todavía la persigue. En una entrevista el Partidazo de COPE, Juanma Castaño le ha preguntado cómo le afectan las críticas. La del Real Madrid no se ha cortado y ha lanzado un contundente mensaje a todos aquellos que la relacionan con la extrema derecha.

El mensaje de Athenea del Castillo a quienes la relacionan con la extrema derecha

Juanma Castaño ha querido saber qué pasó realmente con la imagen viral en el Valle de los Caídos, momento en el que muchos aficionados le pusieron el apodo de 'Athenea del Caudillo'. La futbolista ha sido tajante. «No lo entiendo. Para mí es una falta de respeto. Yo no salgo en esa foto», sostiene.

🤔 ¿Por qué te llaman Athenea del 'Caudillo'?



😠 "Es una falta de respeto, pero la gente que haga lo que le dé la gana"



🙅🏻‍♀️ "Si creen que llamarme así o decir que juego de 'extrema derecha' me va a afectar, están muy equivocados"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/aO7Ehi26vb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 3, 2025

No obstante, la jugadora del Real Madrid asegura que realmente no le importa la opinión de los demás. «Me da igual lo que piense la gente. Yo estoy contenta con mi familia, mis amigos y los que me quieren. Saben lo que hay. Si se piensan que me va a doler que me digan 'Athenea del Caudillo' y que juego de extrema derecha están muy equivocados», declara.

La joven reconoce que lee esos mensajes, pero no le queda otra opción que reirse. «Sé mis principios, lo que me han enseñado en mi casa... Con eso me quedo. Hay que tener muy poca personalidad para perder el tiempo en alguien que no te hace ni puto caso. Si queréis seguir criticándome, hacédlo. No me importa», sentencia.​

Athenea del Castillo quiere la Champions

Athenea del Castillo también se ha mostrado muy clara sobre cuál es el próximo título que le gustaría ganar. «Preferiría la Champions a la Eurocopa porque ya he sido campeona del mundo y eso es 'top'. Si ahora viviera eso con el Real Madrid sería lo más porque es mi sueño desde pequeña», comenta.