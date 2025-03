Athenea del Castillo: «No hay que frenar la euforia, tenemos un equipo con 23 recursos»

En un día extrañamente soleado, sin nubes y sin lluvia en Wellington, atienden a la prensa después del entrenamiento Athenea del Castillo. Revoluciona los partidos siempre que ha entrado en el campo y espera que Jorge Vilda cuente con ella una vez que su tobillo está recuperado del todo. Muestra confianza para el partido de cuartos, este viernes contra Países Bajos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

«Es un rival con muchas virtudes, acumula mucha gente en el medio que pueden crear superioridad y tienen delanteras muy rápidas. Pero estamos concentradas en jugar nuestro juego para contrarrestar su verticalidad», expuso la jugadora, recuperada al cien por cien del problema en el tobillo. «Por ejemplo está Jill Roord, que tiene muy buen disparo. Tenemos que intentar minimizar las opciones que tenga de estar cerca del área. Y está Lieke Martens, y muchos más recursos. Individualmente son muy muy buenas, pero el colectivo nuestro puede contrarrestar sus virtudes. Sabemos sacar nuestras fortalezas».

Entre esas fortaleza, Del Castillo apunta a todo el equipo: «España siempre juega igual, independientemente del rival. Podemos cambiar matices, pero depende del partido. Tenemos 23 recursos completamente diferentes. Siempre estamos atentas a ver cómo lo hace bien mi compañera para ayudar y lo que hace mal para corregir. Nos ayudamos mucho entre todas, es lo bueno de este grupo. Yo quiero aportar mi rol y será lo mismo si salgo desde el principio o en la segunda parte, quizá ahí puedo ser revulsivo, con esa chispa».

Después de que tanto el Suecia-Estados Unidos como el Inglaterra-Nigeria se decidiera por penaltis, el grupo ha trabajado también ese aspecto. «Es un factor que se puede dar. Desde Benidorm llevamos ensayando. Es importante tener confianza en tu golpeo. España tiene unas tiradoras de garantías y unas porteras que, cualquiera de las tres, tienen muy buenas manos».

Se ha pasado de la depresión de la derrota ante Japón a la euforia del 5-1 ante Suiza. Algo que han tratado con el psicólogo de la selección y que Del Castillo explica así: «Tenemos un psicólogo y trabajamos individualmente con otro deportivo. Es estar tranquilas, hacer el trabajo que hacemos y tener los pies en la tierra, con independencia de si salen bien o mal las cosas. Es un partido con muchísima importancia, sí, pero es uno más. Por suerte tenemos en el vestuario grandes jugadoras que han jugado muchísimos más partidos y que nos dan consejos».

También está cómoda en esta ola de optimismo que llegó con el partidazo de octavos y ese paso en la historia para el combinado nacional: «No hay que frenar la euforia, trabajamos todos los días a tope para conseguir el pase a semifinales que todas y todos queremos. Hemos hecho historia y queremos seguir haciéndola. Eso es lo que queremos transmitir a los aficionados para que nos vean en el siguiente partido (3 de la mañana del viernes en España). Ilusionarse como estamos nosotras. Ojalá lo vea mucha gente, porque va a ser un partidazo».

Dejó muestras de su espontaneidad explicando sus manías antes de los partidos: «Nunca he vivido la experiencia de unos cuartos de final, y puede que tenga más nervios, pero mi rutina será la de siempre. Tengo tantas manías que no me da tiempo a ver las de las demás. Yo me relajo antes del partido acariciando a mi peluche y tocando la etiqueta».