Astorga o Tordesillas: un ascenso pendiente de una inverosímil goleada a lo España-Malta

Este domingo finaliza la temporada en el grupo de Tercera Federación de Castilla y León, en el que el Atlético Astorga conseguía el pasado fin de semana el ascenso 'virtual' a Segunda Federación, un éxito que solo podría ver truncado si el Atlético Tordesillas ... gana en su visita a la UD Santa Marta por más de once tantos. Una goleada a tumba abierta como la que consiguió, por ejemplo, España ante Malta el 21 de diciembre de 1983 (12-1) en el histórico partido que dio a la selección la clasificación para la Eurocopa de Francia 1984. No es fácil y pocos creen en ello, pero ya se sabe que en fútbol no existen los imposibles.

El guion del fin de temporada ha terminado resultando de lo más rocambolesco en el Grupo VIII de Tercera RFEF, compuesto por un número impar de equipos (19). El Atlético Astorga cerraba el pasado domingo su participación en la Liga con un triunfo en La Eragudina ante el Palencia (1-0) y se aprovechaba del tropiezo del Atlético Astorga en su casa ante el CD Villaralbo (0-0), resultados que dejaron al conjunto maragato con tres puntos de ventaja respecto a los vallisoletanos (75-72) y un amplio margen de tantos de diferencia a su favor. Con el goal-average particular igualado entre ambos (1-1 en sus dos enfrentamientos), es el goal-average general el criterio de desempate al que se debe recurrir en caso de que al término de la última jornada se produzca, como todo apunta, un posible empate final a puntos. Noticia Relacionada Playoff de ascenso de Segunda Federación a Primera RFEF: partidos, fechas, horarios y dónde ver online y en televisión I.Asenjo Veinte equipos buscan cinco plazas en la categoría de bronce del fútbol español El Atlético Astorga, conjunto por el que en su día pasaron futbolistas como Felipe Miñambres, es el único conjunto del grupo que ya ha disputado sus 36 partidos y este fin de semana verá la jornada desde la barrera. Tras el triunfo del pasado domingo ante los palentinos, los maragatos celebraron sobre el césped el ascenso virtual y solo un milagro del Atlético Tordesillas puede provocar que el ascenso de categoría sea finalmente para los vallisoletanos, que hasta el pasado fin de semana parecían favoritos y lo tenían todo de cara para acabar como campeones de grupo y subir a Segunda RFEF de manera directa. Tras ocho victorias seguidas y 12 partidos consecutivos sin perder, el Atlético Tordesillas se atascaba en Las Salinas ante el Villaralbo y este domingo necesita una goleada de las calificadas de 'escándalo' para truncar la fiesta astorgana. Tras su último empate, los vallisoletanos aparecen en la clasificación con una diferencia de goles de +29, once menos que el Atlético Astorga (+40). Las cuentas son tan claras como difíciles para que los vallisoletanos puedan celebrar el ascenso directo como campeones de grupo: deben ganar en su desplazamiento a Salamanca, donde visitará a la UD Santa Marta, y además tiene que hacerlo por más de 11 goles. Un final de campeonato con suspense en un grupo en el que el calendario ha resultado caprichoso y ha provocado un final de Liga de lo más apretado.

