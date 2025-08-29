Asesinado de un disparo en la cabeza el presidente de un club de fútbol turco

Tuncay Meric, presidente del Club Alemdag Spor de Estambul, fue asesinado este miércoles por un hombre armado y a cara descubierta mientras estaba sentado en un café de Cekmekoy, un distrito de la ciudad turca, sobre las 9 de la noche. Meric recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al hospital con heridas graves, donde falleció.

El asesino, con espeluznante sangre fría, entró andando, ejecutó a la víctima y huyó del lugar con idéntica serenidad. Los clientes, aterrorizados, llamaron al Centro de Emergencias 112, y minutos después llegaron la policía y los equipos médicos.

Spor kulübü başkanı yemek yerken başından vuruldu: Görüntülere Ekol TV ulaştı!



İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, yemek yediği sırada şapkalı bir kişi tarafından başından vuruldu.



Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, tüm… https://t.co/qYV8MKwl5o pic.twitter.com/TWKhR34mAN — Ekol TV (@ekoltvv) August 28, 2025

Varios medios turcos han publicado el testimonio de uno de los testigos presentes en el lugar del asesinato: «Estaba sentado en la cafetería con mis amigos viendo en la televisión un programa de fútbol. Me levanté para ir al baño y cuando volvía vi a un joven de mediana edad que apuntó con un arma a la persona que estaba a su lado y le disparó. No hubo discusión ni diálogo. Todos echaron a correr en ese momento y yo me tumbé en el suelo».

El Alemdag Spor es un modesto equipo que milita en una de las ligas regionales de la ciudad de Estambul, y hasta el momento se desconocen las circunstancias que rodean a un suceso que ha conmocionado al fútbol turco.

