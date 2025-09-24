Asaltan y roban 800.000 euros en la casa de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal

La residencia del seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, situada en Cascais, a las afueras de Lisboa, fue asaltada el pasado sábado 20 de septiembre. Los ladrones se llevaron una valiosa colección de doce relojes de alta gama además de joyas ... y oro por un valor estimado en 800.000 euros. En el momento del robo, no había nadie en el domicilio.

El asalto se produjo entre las cuatro y las ocho de la tarde. Los delincuentes habrían accedido por el lateral de la vivienda, escalando un muro relativamente alto y forzando una ventana de la cocina, sin videovigilancia. Una vez dentro, habrían tenido tiempo suficiente para registrar con calma todas las habitaciones, según informa la prensa portuguesa.

Fue el casero quien descubrió el robo al regresar a la vivienda tras hacer unas compras. De inmediato avisó a la policía y también alertó al propio seleccionador, que volvió al domicilio acompañado de su esposa.

Roberto Martínez, de 52 años, se trasladó a Portugal en enero de 2023 junto a su mujer y sus dos hijas, tras asumir el cargo de seleccionador nacional. Desde entonces reside en un chalé en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Cascais, conocida por sus viviendas elegantes junto al mar. Sin embargo, y pese a la aparente seguridad del entorno, este no es un caso aislado. Según la cadena CNN Portugal, hace poco más de una semana otra casa cercana fue asaltada y los ladrones se llevaron también objetos de gran valor.

La policía portuguesa investiga el caso y no descarta que se trate de un grupo internacional organizado, dado el modus operandi y las múltiples denuncias similares que han recibido en las últimas semanas. En muchos casos, se sospecha que los objetos robados son encargos específicos con compradores ya identificados en el extranjero.

Según la misma fuente, ese mismo sábado por la mañana dos trabajadores habían estado en la casa arreglando unos grifos. Por la tarde, tanto el casero como la familia Martínez salieron de la vivienda, lo que habría sido aprovechado por los ladrones para actuar. Aunque hay una cámara de seguridad en el exterior, no captó la entrada de los delincuentes, ya que accedieron por una zona lateral sin vigilancia.

Antes de llegar a Portugal, Roberto Martínez dirigió durante seis años la selección de Bélgica y vivió una década en el Reino Unido, donde entrenó a equipos como el Everton, Wigan Athletic y Swansea City. Actualmente se encuentra preparando al combinado portugués para la fase de clasificación del Mundial de 2026. Los próximos encuentros de Portugal serán contra Irlanda y Hungría, los días 11 y 14 de octubre, respectivamente.