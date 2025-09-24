Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Asaltan y roban 800.000 euros en la casa de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal

Los ladrones sustrajeron relojes y joyas del domicilio del entrenador español a las afueras de Lisboa

¿Un Mundial 2030 con 64 equipos y 128 partidos?

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal
Roberto Martínez, seleccionador de Portugal efe
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La residencia del seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, situada en Cascais, a las afueras de Lisboa, fue asaltada el pasado sábado 20 de septiembre. Los ladrones se llevaron una valiosa colección de doce relojes de alta gama además de joyas ... y oro por un valor estimado en 800.000 euros. En el momento del robo, no había nadie en el domicilio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app