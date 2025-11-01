El Arsenal se mantiene en sus trece, el United empata y el Chelsea derrota al Tottenham

Hay una frase: cuando estés en problemas, guíate por tu imaginación. Quizá la escribiera Nicolas Jover, el proclamado artífice de las diabluras del Arsenal a balón parado. Seguramente no. Pero el asunto roza lo fantástico.

Su equipo apenas necesitó quince minutos para anotar de ... córner en Turf Moor. Fue Gyökeres, en un calco de su doblete contra el Atlético de Madrid. Es el octavo gol de saque de esquina de estos muchachos en las diez jornadas de liga que van. Nadie ha registrado nunca nada similar en Inglaterra.

Al rato, Rice cabeceó a la red una magnífica contra gestada por el mismo sueco y por Trossard. El Arsenal redujo al Burnley a la nada más absoluta durante el primer tiempo, que no del todo después. Un gran disparo de falta de Edwards repelido por el poste en la última jugada del partido permitió a Raya firmar su octava portería a cero consecutiva: nadie podría jurar haber pasado nunca un mes de octubre, sí, de octubre, tan sublime.

Xabi, un perdón que deja dudas Rubén Cañizares El Manchester United, por su parte, terminó por empatar en casa del Nottingham Forest. Casemiro abrió la lata, Gibbs-White y Savona doblaron la apuesta y Amad Diallo, con un potente zurdazo desde la frontal, cerró el marcador en la recta final del partido. Así, los mancunianos quedan más o menos asentados en la beligerante zona noble de la Premier League. Por último, el Chelsea se llevó el gato al agua en su siempre y también beligerante cruce contra el Tottenham (0-1): los futbolistas de uno y otro equipo se batieron en una refriega de entradas y golpazos que encontró en los visitantes un equipo más certero, o más solvente, o más entero. João Pedro se apuntó el gol en cuestión tras una recuperación en área contraria del infatigable Moisés Caicedo mediada la primera mitad.

