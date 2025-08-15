Arrasate: «Hay mil cosas que adulteran la competición, quejarse no vale de nada, hay que hacer algo»

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha asegurado este sábado que hay «mil cosas que adulteran» la competición, además de reconocer que «no» le gusta que el Villarreal-Barcelona se pueda jugar en Miami (Estados Unidos) y que hace mucho «que la guarnición se comió al solomillo», y ha explicado que este sábado ante los azulgranas deberán acercarse «a la excelencia» para sacar un resultado positivo.

«Adulterar, adulteran muchas cosas. Eso, el reparto televisivo... Hay mil cosas que adulteran, pero bueno... Suscribo las palabras de Iñigo -Pérez- de ayer, que nos quejamos pero luego no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es apechugar. Tenemos que hacer ver esas cosas, y si no las hacemos de nada sirve luego venir aquí a protestar», declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça en el Estadi Mallorca Son Moix en unas declaraciones recogidas por Ep.

También reconoció que no le gusta la idea de que se juegue el Villarreal-Barça en Miami. «A mí no me gusta, pero hay unos clubes aquí y nosotros somos parte. Hace tiempo ya que la guarnición se comió al solomillo. Quejarse no vale de nada, hay que hacer algo. Si pensamos que hay cosas que hay que cambiar, lo tenemos que trasladar en nuestro club, el club tiene que ir a LaLiga. Estamos aceptando todas las cosas y somos parte de esto. Hay que hacer otro trabajo y de otra manera», indicó.

Sobre el duelo de este sábado, el técnico vasco aseguró que solo tendrán opciones «haciendo un partido perfecto». «Es el campeón de LaLiga, ha hecho una buena pretemporada y están en un gran momento. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión, y todo pasa por defender bien ante un equipo que en ataque es capaz de generar muchas situaciones de gol; ha normalizado que en cualquier partido puede hacer cuatro o cinco goles contra cualquier rival. También les tenemos que atacar, y para eso tenemos que tener fluidez con balón. Tenemos que acercarnos a la excelencia», expresó.