Un arquitecto indica lo que le parece el proyecto del nuevo Camp Nou: «Ni identidad ni personalidad»

Ir a un estadio de fútbol cuando se visita una ciudad es algo tan cotidiano como probar la gastronomía del lugar. Los templos del balompié se han convertido en iconos turísticos de ciudades como Madrid, Londres, París o Múnich. Barcelona está a la espera aún después de que el feudo culé esté en proceso de reconstrucción desde el final del curso 2023/2023, para situarse a la altura de otros gigantes del fútbol europeo.

Mientras tanto, el equipo que dirige Hansi Flick juega como local en el Olímpico de Montjüic. Se espera que las obras en el nuevo Spotify Camp Nou estén al 100% al para el mes septiembre de 2026. Un campo de fútbol monumental, al que le llegó la hora de renovarse.

La última vez que la casa del Barça tuvo una remodelación importante fue en 1994, cuando por la normativa UEFA se prohibieron las localidades de pie. Entonces se rebajó el terreno de juego para poder ampliar el primer anillo y colocar butacas en todo el graderío.

El Camp Nou: de Norman Foster a Nikken Sekkei

«El diseño del nuevo Camp Nou no me convence, para mí es muy básico; y considero que un estadio debe ser un reflejo de su club, y no lo es» indica Nacho Tellado, un arquitecto asturiano que revolucionó el análisis futbolístico en televisión, y que recientemente ha realizado una entrevista con el youtuber Jordi Wild, quien dirige el podcast 'The Wild Proyect', uno de los más escuchados en la comunidad hispanohablante.

El experto elogia el proyecto presentado en 2007 de Norman Foster, paralizado por el cambio de junta directiva, en detrimento del actual de Nikken Sekkei. El Camp Nou que diseñó el arquitecto británico, galardonado con el premio Pritzker en 1999​ y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, tenía un presupuesto de 240 millones de euros.

El gran cambio radicaba en la fachada, muy colorista, con baldosas translúcidas con los colores del club, azul y granate, intercalados con tonos blancos, amarillos y rojos. «Había una sintonía, coge los colores principales del club y podemos decir que es muy Gaudí», comenta Tellado en el vídeo de la entrevista.

«El actual son formas muy básicas, son como platos. Es muy básico, me dices que este es el estadio del Sporting de Gijón y digo vale, pero ¿el del Fútbol Club Barcelona?, pues vale», resume el arquitecto, que ahonda en que ha visto «veinte mil edificios de viviendas con estas lamas».

El experto, que tiene en el Allianz Arena el mejor estadio del mundo, considera que le falta «personalidad e identidad», porque la cubierta, a nivel constructivo, «he visto ochenta estadios igual».

Lo que cuestan las obras en el Spotify Camp Nou

El futuro Camp Nou tendrá una capacidad aproximada de 105.000 espectadores, todas las localidades estarán cubiertas y la tercera grada actual se derribará para construir una nueva totalmente simétrica. También contempla dos anillos de palcos.

Otra de las novedades es la construcción de un techo retráctil que permitirá mantenerles a cubierto los días de lluvia. Además, la reforma también proyecta la construcción de una pantalla gigante de 360 grados que rodeará todas las gradas. Para alimentarla, se instalarán en el nuevo tejado 30.000 metros cuadrados de placas solares.

Según la estimación difundida por el club, la remodelación del Spotify Camp Nou posee un coste aproximado de 1.070 millones de euros. Para conseguir el dinero, el Barcelona ha aprobado una financiación de los 1.450 millones de euros con un total de 20 inversores, entre los que se encuentran Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Lorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends e IPG 360, entre otros, según indica una información de Relevo.