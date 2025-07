Ariana Nanclares se presenta a lo grande: debut en la Eurocopa y portería a cero

Hay infinidad de manuales en el inabarcable mundo de la autoayuda de cómo darse a conocer y Adriana Nanclares (Miranda de Ebro, 2002) tomó ayer el atajo más corto y sencillo: debutando en una Eurocopa bajo los palos de una de las selecciones favoritas ... cuando la mayoría de aficionados le habían colgado la vitola de portera suplente, con lo complicado que es desenvolverse en esta demarcación. La amigdalitis que sufría Cata Coll tuvo buena parte de culpa, pero también la honestidad de la portera del Barcelona, que antepuso el bien del equipo a sus ganas de jugar el primer partido ante Portugal. «Pensábamos que su evolución estaba siendo buena pero en el último día quizá no fue tan buena. Ella así me lo transmitió», explicó Montse Tomé, que no dudó en darle la alternativa a Nanclares.

Así fue como se gestó el tercer partido internacional de la burgalesa, tras los amistosos ante Corea del Sur y Francia del mes de noviembre y diciembre. Y su actuación fue muy buena. «Me enteré de que jugaba horas antes del partido. Lo primero que me ha venido a la cabeza es mi familia. Ellos son los que me han apoyado para estar hoy aquí. No han podido venir a Berna, pero seguro que lo han estado viendo por televisión», apuntó la guardameta. «He estado súper tranquila. Este equipo lo hace muy fácil. Lo he vivido con mucha emoción. Lo importante es la victoria y la portería a cero», añadió.

En eso coincidió Tomé, que no escatimó elogios hacia la portera del Athletic Club. «Las porterías a cero son fundamentales para el equipo, hemos hecho bastante hincapié en el trabajo defensivo, se ha podido ver. Adri es una portera que llevamos siguiendo bastante tiempo. Nos dio muy buen nivel. Es una chica que suma en todos los sentidos», comentó. Hay que tener en cuenta que una de las bajas que más tertulias ha ocupado, más allá de la de Jenni Hermoso, es la de Misa Rodríguez, descabalgada de la selección después de que Cata Coll le arrebatara la titularidad. España, que había encajado gol en 13 de los últimos 14 partidos, volvió a dejar la portería a cero.

Ante Portugal tuvo un partido relativamente sencillo pero supo resolver con solvencia las escasas ocasiones que generaron las lusas. Supo anticiparse a las veloces llegadas de Diana Silva, no se arredro a la hora de salir de puños (Neto pidió penalti y Fátima Pinto tuvo que recibir atención médica) y estuvo sólida bajo palos en los escasos disparos, como el de Andreia Norton o el de Andreia Faria a bocajarro. Nanclares estaba tranquila. Sabía que tenía la confianza del grupo: «Montse me dijo que confiara en mí misma, que ya me había tocado alguna que otra vez y que hiciera lo que sé hacer. Ha sido un partido tranquilo, pero lo he disfrutado mucho», desveló. Y quiso destacar la buena relación existente entre las guardametas: «Cata me dijo que estuviera tranquila. Tenemos muy buena relación». El grupo de las porteras lo completa Esther Sullastres (32 años), que milita en el Sevilla.

Nanclares es consciente que ha dado un nuevo paso en su trayectoria. Un camino que comenzó el pasado 24 de noviembre, cuando debutó con la selección absoluta, frente a la República de Corea, y logró salir imbatida. Para los expertos no es una desconocida. La burgalesa es la portera titular del Athletic Club y es campeona del Mundo sub-20 en Costa Roca 2022. Por eso Montse Tomé la conoce tan bien. Pero la cancerbera no ha tenido un camino de vino y rosas, sino más bien de espinas, luchando por sacar al cabeza en una localidad donde el fútbol femenino era inexistente y no había clubes en los que inscribirse. Los desplazamientos para poder entrenar eran muy largos. «Recuerdo que salíamos a las cinco de la tarde y no llegábamos a casa hasta las diez de la noche. Mi padre y mi madre viendo los entrenamientos en el coche. Han hecho un esfuerzo que no os podéis imaginar y gracias a ellos hoy aquí», agradece emocionada.

No olvida sus orígenes ni el esfuerzo que le ha costado alcanzar su sueño: «Empiezas un camino recorrido con chicos, te tienes que buscar las castañas para estar con un equipo femenino. Al final también el trabajo de mis padres de llevarme y traerme todos los días, estoy agradecida a ellos 100% y esto va para ellos». Incluso pensó en dedicarse al atletismo: «Compaginaba atletismo y fútbol, pero al final me decidí por el fútbol. Me salió una oportunidad de ir a un equipo femenino a Vitoria, a 30 minutos de casa. Son muchos los obstáculos que hay que superar y es un orgullo poder acabar aquí debutando».

Consciente de las dificultades que ha padecido y de las trabas que se pueden encontrar otras chicas que sueñan con jugar al fútbol, como ella, ha decidido organizar una serie de campus en Miranda de Ebro. Ahora, su siguiente sueño es levantar la Eurocopa: «Estamos satisfechas del partido que hemos hecho y vamos a por más».