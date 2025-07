Argentina teme por el mítico Bilardo: «Ya no reconoce a nadie»

Argentina teme seriamente por la salud de una de sus figuras futbolísticas, Carlos Salvador Bilardo. El técnico que guió a la selección albiceleste al título mundial en México 1986 afronta los síntomas del síndrome de Hakim-Adams, o hidrocefalia de presión normal, que provoca un progresivo deterioro cognitivo.

Según afirmó Miguel Lemme, amigo y exasistente técnico de Bilardo, en una entrevista en una radio argentina, el campeón del mundo «ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa». «La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo siempre lo veo bien», agregó.

Lemme, integrante como futbolista del club Estudiantes que bajo la dirección del 'Doctor' fue campeón argentino en 1982, no esconce su dolor por el estado en que se encuentra su amigo. «Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí. Antes iba de lunes a viernes a visitarlo, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal. Yo dije siempre que el día que no me reconozca no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar».

Bilardo es uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino, con una extensa y exitosa carrera. Junto a Diego Armando Maradona como estrella en el terreno de juego, consiguió el campeonato mundial en 1986, tras vencer a Alemania Occidental en México, y acabó finalista cuatro años después, en Italia'90, tras caer esta vez frente a los alemanes.

Visitado por sus pupilos

Desde el inicio de su enfermedad, integrantes de aquellas plantillas mundialistas no han dejado de visitar a Bilardo en su casa, en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Maradona. La relación entre el técnico y el mito del fútbol argentino siempre fue muy estrecha, por lo que la familia y los amigos del exentrenador decidieron no informarle de manera inmediata sobre el fallecimiento del astro, ocurrido en noviembre de 2020, para no afectarlo. Sin embargo, pasados algunos meses se lo contaron ya que el 'Narigón' notaba que Diego había dejado de visitarlo o llamarlo por teléfono.

Según relataron sus allegados, Bilardo pudo ver por televisión todo el Mundial de Qatar 2022 y festejar el histórico triunfo de la selección liderada por Lionel Messi en el césped y Lionel Scaloni en el banquillo.