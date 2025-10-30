Argentina rinde homenaje a Maradona, en el 65 aniversario de su nacimiento

El 30 de octubre es una fecha que nunca pasa desapercibida en Argentina. Todos los años el país del tango rinde homenaje a uno de sus ídolos más grandes, Diego Armando Maradona. El icono del fútbol cumpliría este jueves 65 años y sus fanáticos ... no lo olvidan. Cambios en los nombres de estadios, ventas de sus prendas más icónicas y hasta uno de sus goles plasmado en una moneda nacional son solo algunas de las maneras en las que se conmemora al deportista en su país natal.

El futbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años tras una falla cardíaca, y cuya muerte sigue siendo un asunto polémico en su país de origen, ha quedado grabado en la memoria y el corazón de su pueblo para siempre. Y esta semana esto ha quedado en evidencia.

Un gol hecho moneda

En las vísperas del aniversario del fallecimiento del 'Pelusa' ya comenzaban a circular en Argentina las distintas formas de homenaje a un ídolo que dejó su huella marcada para siempre. Una de las primeras iniciativas en este sentido vino por el lado de la economía. El miércoles el Banco Central de ese país lanzó una edición especial de monedas –de un valor de diez pesos argentinos- que hacían alusión al histórico gol de Maradona contra Inglaterra, ocurrido durante el Mundial de 1986, conocido mundialmente como el «gol a los ingleses».

Si bien la intención fue claramente hacer un homenaje al histórico futbolista argentino y su arte en el campo de juego, la iniciativa recibió numerosas críticas por parte de muchos de los admiradores del deportista. Principalmente, porque llamó la atención que en las monedas se mostrara el gol, pero sin hacer ningún tipo de referencia a su artífice, Maradona.

La moneda del gol de Maradona EFE

Reliquias deportivas a la venta

Otra de las iniciativas que surgieron en la antesala del aniversario del nacimiento del deportista vino por parte de la empresa Matchday Football Auctions, que esta semana anunció el lanzamiento de una subasta de diferentes objetos que pertenecieron a Maradona, tanto en el dominio profesional como en su vida personal.

Entre las pertenencias del 'Pelusa' que están a la venta se encuentra la camiseta rota que el futbolista utilizó para la final de la Copa del Rey de 1984, cuando se desempeñaba como jugador del Barcelona.

Además, en la misma subasta es posible conseguir otro tipo de objetos de uso personal, tales como los aros que Diego tenia puestos cuando se llevó a cabo su despedida en La Bombonera. También se venden distintas prendas que lució tanto en el Napoli como dentro de la Selección Argentina.

Fiesta en Fiorito

Como no podía ser de otra manera, su lugar natal, la humilde Villa Fiorito, también rendirá homenaje a su ciudadano más ilustre. Este mismo jueves se llevarán a cabo una serie de shows musicales, una muestra fotográfica alusiva, un mural participativo e incluso una Feria Maradoneana. Además, el evento contará con la presencia de distintos artistas itinerantes y el show Rock and Roll.

Por otro lado, en las últimas horas también se dio a conocer que se hará una modificación en el nombre del Estadio Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires). A partir de ahora, el estadio pasara a llamarse Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo.