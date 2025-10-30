Suscribete a
Sánchez afirma que una vez cesado, Ábalos volvió a las listas del PSOE porque lo propuso la federación valenciana

Fútbol

Argentina rinde homenaje a Maradona, en el 65 aniversario de su nacimiento

Se llevarán a cabo una serie de shows musicales, una muestra fotográfica alusiva, un mural participativo e incluso una Feria Maradoneana

Los elogios que le dejó Maradona a Almeyda

Un mural para Maradona
Un mural para Maradona
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

El 30 de octubre es una fecha que nunca pasa desapercibida en Argentina. Todos los años el país del tango rinde homenaje a uno de sus ídolos más grandes, Diego Armando Maradona. El icono del fútbol cumpliría este jueves 65 años y sus fanáticos ... no lo olvidan. Cambios en los nombres de estadios, ventas de sus prendas más icónicas y hasta uno de sus goles plasmado en una moneda nacional son solo algunas de las maneras en las que se conmemora al deportista en su país natal.

