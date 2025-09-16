Los árbitros afirman que Huijsen no debió ser expulsado... pero que el VAR hizo bien al no intervenir

Gil Manzano, árbitro del Real Sociedad-Real Madrid, debió mostrarle a Huijsen la tarjeta amarilla en vez de la roja, pero una vez que tomó su decisión, el VAR obró correctamente no llamándole para sugerirle que revisara la polémica jugada.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este martes el segundo programa del espacio audiovisual llamado «Tiempo de Revisión» en el que, mediante la publicación de un vídeo, analiza algunas de las jugadas polémicas producidas en las ligas de Primera y Segunda masculina y Primera femenina.

La más comentada de la jornada 4 de la Liga fue la reseñada expulsión del joven defensa central del Madrid. «Esta jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El concepto clave es la presencia de un segundo defensor que puede cambiar la sanción entre amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa. Si consideramos que el segundo defensor puede llegar a disputar el balón, la sanción sería amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacia imposible la disputa, se trata de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión», explica Marta Frías, portavoz del CTA.

«Este Comité entiende que no se cumple el 100% de los criterios para DOGSO (Denying Obvious Goal-Scoring Opportunity, denegar una oportunidad manifiesta de gol) y que la sanción más ajustada hubiera sido amarilla», añade.

Y a renglón seguido detalla que «el VAR solo interviene en errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. La decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir».

En el vídeo también se revisan jugadas del Levante-Betis, Getafe-Oviedo; Valladolid-Almería (Segunda); y de la Liga F: Espanyol-Deportivo, Dux Logroño-Real Sociedad; Levante-Alhama; Barcelona-Dux Logroño