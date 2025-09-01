Rayo - Barça y otros sonoros apagones del VAR

El fallo técnico que impidió la utilización del VAR durante una buena parte del partido de Liga de este domingo entre el Rayo Vallecano y el Barcelona provocó el enfado del club madrileño, que fue castigado con un polémico penalti sobre Lamine Yamal ... sin que las imágenes pudieran ser revisadas. Una incidencia que Mediapro, la empresa audiovisual encargada del VAR, achacó en un comunicado a un «problema técnico relacionado con el sistema eléctrico».

Una anomalía que está provocando este lunes numerosas reacciones y comentarios en el mundo del fútbol, aunque no es un caso excepcional porque otros importantes partidos, o parte de ellos como sucedió en Vallecas, ya se han tenido que disputar sin contar con las imágenes del VAR también por problemas técnicos.

Así sucedió a principios de enero de este mismo año en la semifinal de la Supercopa femenina disputada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Durante la primera parte, el equipo azulgrana protagonizó dos posibles penaltis a favor que no llegaron a ser revisados. Según informó la RFEF, en ese partido «no se pudo contar con la tecnología del videoarbitraje hasta el minuto 70 del encuentro debido a problemas técnicos de Mediapro, empresa proveedora de este servicio».

En ese partido también se anuló un gol al Atlético de Madrid por un fuera de juego que tampoco llegó a ser revisado. Ajibade, jugadora rojiblanca y anotadora del tanto, recibió una tarjeta amarilla por protestar la decisión de la árbitra.

La Champions, la máxima competición del fútbol continental, tampoco ha sido ha sido ajena a este tipo de incidentes. En la última edición, el duelo disputado a principios de octubre entre el Inter de Milán y el Estrella Roja, correspondiente a la segunda jornada, disputó sus últimos 15 minutos sin la tecnología del VAR, que no pudo conectar con el colegiado por un problema técnico.

Cuando el iraní Mehdi Taremi llevaba varios minutos en el punto de penalti preparado para lanzar, en San Siro comenzó a sentirse el runrún de la grada por no entender el motivo por el que el colegiado no daba la orden. Incluso el argentino Lautaro Martínez tuvo que acercarse a preguntar el motivo, extrañado al pensar que se estaba revisando una acción tan clara.

El colegiado, el alemán Feliz Zwayer, sacó de dudas al jugador del Inter al explicarle que no recibía la confirmación definitiva del VAR por un fallo técnico. Los últimos minutos de esa cita de Champions se disputaron sin la ayuda del videoarbitraje.

Más surrealista fue lo ocurrido en 2023 en un partido de la liga portuguesa entre el Oporto y el Arouca, un encuentro que terminó en empate y cuya repetición fue reclamada por los 'dragones' porque el árbitro consultó al VAR por teléfono móvil debido a una interrupción del suministro eléctrico.

En una publicación en su web, el Oporto señaló que había presentado una protesta para que se anulara su partido de la cuarta jornada de la Liga debido a una «violación grave de las reglas de juego y un error de derecho» por parte del árbitro al tomar una decisión sin consultar las imágenes.

Normativa de la RFEF

¿Qué dice la normativa de la Federación Española sobre este tipo de situaciones con el VAR? La Comisión Delegada de la RFEF introdujo en 2024 modificaciones significativas en las normas de competición para Primera y Segunda división respecto al papel del VAR y el fuera de juego semiautomático. Según estos cambios, ningún partido puede ser suspendido o atrasado en cualquiera de las dos categorías del fútbol profesional en caso de que surjan inconvenientes con estas tecnologías.

«Un partido no podrá ser retrasado o suspendido, ni de forma temporal ni definitiva, debido a un problema en las tecnologías VAR o SAOT que impida su utilización», según figura en las bases de competición. En el caso de que ocurra esta situación, el árbitro deberá informar a ambos equipos. Esto implica notificarles si el partido se llevará a cabo sin la asistencia de alguna de estas tecnologías o si la incidencia que afecta su funcionamiento ha sido solucionada. «Cuando el equipo arbitral tenga conocimiento de un fallo que impacte estas tecnologías, deberá comunicarlo a ambos equipos de inmediato, así como el momento en que la tecnología vuelva a estar operativa».