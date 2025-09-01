Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de «tormentas muy fuertes» a España

Fútbol

Rayo - Barça y otros sonoros apagones del VAR

Sin tanta repercusión mediática como en el Rayo-Barcelona de este domingo, importantes partidos o fases de ellos también se han disputado sin ayuda de las cámaras por fallos técnicos

Jorge Abizanda

El fallo técnico que impidió la utilización del VAR durante una buena parte del partido de Liga de este domingo entre el Rayo Vallecano y el Barcelona provocó el enfado del club madrileño, que fue castigado con un polémico penalti sobre Lamine Yamal ... sin que las imágenes pudieran ser revisadas. Una incidencia que Mediapro, la empresa audiovisual encargada del VAR, achacó en un comunicado a un «problema técnico relacionado con el sistema eléctrico».

