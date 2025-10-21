«Con 11 años ya sabía fabricar y lanzar cócteles molotov»: confesiones de un jugador ultranacionalista irlandés

James McClean nació hace 36 años en Derry, ciudad de Irlanda del Norte donde se vivió con especial virulencia el sangriento conflicto entre unionistas (de religión protestante y partidarios de seguir formando parte del Reino Unido) y republicanos (católicos y defensores de integrarse ... en la República de Irlanda). McClean, futbolista del Wrexham galés, siempre se alineó con los segundos y defiende su postura con firmeza pese a llevar 14 años jugando en diferentes clubes de Gran Bretaña.

El centrocampista ha vestido 103 veces la camiseta de la selección de la República de Irlanda y ha hablado en numerosas entrevistas sobre su dura infancia en Derry y su oposición al papel del ejército británico en los numerosos y graves disturbios habidos en Irlanda del Norte.

Esa aversión a los militares del Reino Unido ha llevado a McClean a negarse a celebrar el Día del Recuerdo, homenaje anual que tiene lugar el 11 de noviembre en memoria de los miembros de las fuerzas armadas y los civiles fallecidos en conflicto, especialmente durante la Primera Guerra Mundial (que finalizó precisamente el 11 de noviembre de 1918).

Con tal motivo, durante ese fin de semana de noviembre los clubes de fútbol británico lucen en sus camisetas una amapola, emblema familiar del Día del Recuerdo. En su periplo por el Sunderland, Wigan Athletic y West Bromwich Albion, James nunca lo ha hecho. Sus compañeros llevaban en el pecho la flor roja, pero él no.

Noticia Relacionada El Arsenal se empeña en el liderato y Haaland prolonga su estado de éxtasis JORGE VICENTE CATALÁ Los londinenses vencen al Fulham (0-1) y aguardan al Atlético de Madrid en un gran estado de forma

Este domingo, en una entrevista en el programa nocturno 'Living with Lucy' que emite la cadena de televisión irlandesa 'RTÉ Dos', McClean habló en detalle sobre sus experiencias vitales durante la época del conflicto norirlandés.

«Había disturbios sin parar y tú mismo te veías involucrado en ellos. Desde los 11 años yo sabía cómo fabricar cócteles molotov y cómo lanzarlos», desveló.

También comentó el asunto de la «amapola», cuya polémica comenzó cuando fichó por su primer equipo inglés, el Sunderland, en 2011. El club emitió un comunicado informando a la afición que el jugador no luciría la flor por decisión personal, y a partir de ahí se sucedieron las protestas y las amenazas contra él.

«Recibía amenazas de muerte y me enviaban balas por correo. Y en el club también se recibieron amenazas diciendo que me iban a disparar en pleno partido, que se iba a ver en directo por televisión —añade—. Jugábamos en Newcastle y tuvieron que poner seguridad en la puerta de mi habitación del hotel toda la noche. Erin (su esposa) estaba aterrorizada, estaba viendo el partido por la tele y pensaba: 'Le van a disparar'. Por suerte, no pasó nada».

McClean, que ahora milita en el Wrexham, reiteró que mantendrá su oposición a participar en el Día del Recuerdo: «Recibo amenazas de muerte y algunos dicen que debería ser fusilado. Podría haber dicho fácilmente 'vale, luciré la amapola' y venderme, pero no lo haré, soy fiel a mí mismo».

«Seis de las siete personas de la finca Creggan donde yo crecí (en Irlanda del Norte) murieron el Domingo Sangriento (el 30 de enero de 1972 soldados británicos dispararon contra una manifestación pacífica por los derechos civiles en Derry, matando a 13 personas e hiriendo a más de 30), así que ¿cómo voy a llevar una amapola en apoyo a las personas que llevaron a cabo esas atrocidades?», concluyó.