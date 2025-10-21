Suscribete a
«Con 11 años ya sabía fabricar y lanzar cócteles molotov»: confesiones de un jugador ultranacionalista irlandés

McClean, futbolista del Wrexham, recibe amenazas de muerte por negarse a homenajear al ejército británico el Día del Recuerdo

Harry Maguire confirma el calvario del Liverpool

McClean, en el el West Bromwich Albion (2016), se negó a lucir la amapola del Día del Recuerdo
A. L. Menéndez

James McClean nació hace 36 años en Derry, ciudad de Irlanda del Norte donde se vivió con especial virulencia el sangriento conflicto entre unionistas (de religión protestante y partidarios de seguir formando parte del Reino Unido) y republicanos (católicos y defensores de integrarse ... en la República de Irlanda). McClean, futbolista del Wrexham galés, siempre se alineó con los segundos y defiende su postura con firmeza pese a llevar 14 años jugando en diferentes clubes de Gran Bretaña.

