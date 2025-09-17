Anfield, la montaña más alta para el Atlético en su estreno

Afronta el Atlético de Madrid un nuevo intento para alcanzar su gran sueño, su obsesión como entona la parroquia rojiblanca: la Liga de Campeones. El único título que falta en las vitrinas del club. Por delante, ocho encuentros de la fase liga en los ... que tratará de emular el top 8 conseguido la temporada pasada para asegurar su presencia en los octavos de final. Un recorrido que tiene en su primera etapa la montaña más elevada.

Un viaje hasta Anfield se trata siempre de una visita de dificultad, pero las circunstancias que rodean al encuentro hacen que la empresa del Atlético sea casi una hazaña. No sería la primera vez. Las sensaciones del conjunto rojiblanco en el comienzo de temporada se encauzaron con la mejoría y el triunfo ante el Villarreal después de protagonizar el peor inicio liguero en la era Simeone con dos puntos en tres jornadas. Para mantener la línea de progreso mostrada el pasado sábado, el técnico argentino cuenta con una nómina de bajas estelar.

La más sensible es la de Julián Álvarez, que fue sustituido al descanso ante el conjunto castellonense debido a unas molestias físicas de las que no se ha terminado de recuperar. Al goleador y gran estrella atlética se suman las ausencias de Baena y Almada, las dos grandes incorporaciones del mercado veraniego. El almeriense se encuentra en proceso de recuperación tras haberse operado de apendicitis, mientras que el argentino sufrió una lesión en el sóleo durante el parón de selecciones. Tres titulares menos para la visita a Anfield a los que se une también Johnny Cardoso, por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante el entrenamiento del lunes, y Giménez, el eterno lesionado del Cholo.

No es el mejor Atlético el que se presenta para enfrentarse esta noche a uno de los mejores equipos de Europa. Un equipo que la temporada pasada no tuvo rival en la Premier y, tras dominar la fase liga de la Champions, cayó eliminado en octavos ante el renacido PSG, meses después proclamado campeón, todo ello en el primer año de Arne Slot en el banquillo de Anfield. Para el segundo, la entidad de Liverpool no solo se ha reforzado, sino que ha acometido el mercado más caro en la historia del fútbol.

Lluvia de millones

Una inversión total de casi 500 millones de euros -480-, la cifra más alta jamás vista en una sola ventaja de fichajes, repartidos en seis futbolistas. Entre ellos, destaca el fichaje más caro en la historia de la Premier, Isak, por el que el conjunto 'red' desembolsó al Newcastle 150 millones. Además del exdelantero de la Real Sociedad, el ataque de Slot se reforzó con Wirtz (125), estrella del Leverkusen, y el francés Ekitiké (95), una de las grandes sorpresas del mercado por su elevado precio después de anotar 22 goles la pasada campaña en Fráncfort.

Tras caer derrotado en la Supercopa inglesa, el Liverpool ya marcha líder en Liga al contar por victorias sus cuatro partidos. El favorito a revalidar su título en la Premier y uno de los grandes candidatos a reinar en Europa seis años después de su último éxito es de los rivales menos idóneos ante los que comenzar una andadura en Champions, pero es la montaña que le toca escalar al Atlético en la primera piedra de su anhelo más deseado.