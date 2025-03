Andrés García: «La afición inglesa te aplaude aunque falles, nunca había visto eso»

El reguetón retumba en las entrañas de la Federación, donde los futbolistas de la sub-21 se aplican sus respectivos tratamientos después del entrenamiento. Unas instalaciones que recorre por primera vez Andrés García (Villar del Arzobispo, Valencia, 2003). El lateral con alma de extremo, ... como demuestran los golazos con los dejó huella en el Ciutat, disfruta de su primera presencia en una selección tras su gran salto en el mercado invernal: dejar el Levante, en Segunda, para recalar en el Aston Villa. Sin opción de jugar la Champions al no ser inscrito, pero su pelea por ascender se ha tornado en una pugna por jugar en Europa. Y sus paseos bajo el sol de Valencia han dado paso a una lluviosa vida centrada en fútbol en Birmingham.

–¿Qué sintió al verse convocado por primera vez con la selección española?

–Me acuerdo que se dio la lista de convocados el viernes y yo estaba expectante con mi familia en casa. Mi madre estaba trabajando, pero estaba todo el rato pendiente del móvil y yo estaba con mi padre. Casi a las doce me llama mi representante y me lo dice, que estoy convocado, que se había dado la lista. Fue un alivio, una explosión de emociones. Estaba con mis padres, nos pusimos muy contentos. Lo que he sentido estos primeros días es que hay una unión en el grupo espectacular, que hay un trato muy cercano de todo el cuerpo técnico, de todos, de prensa, de todo el mundo en general y lo que hacen es ponerte las cosas más fáciles. Y disfrutar la experiencia, que es para lo que está.

–Con la expectación generada, ¿se esperaba entrar en la lista?

–A ver, esperar tampoco. Estás bajo previo aviso porque ya te van avisando del club que puede darse la oportunidad. Te lo van diciendo la gente de tus alrededores, pero bueno, sabes que hay mucha competencia. También había otros laterales que están en un alto nivel. Yo estaba expectante. Yo estaba seguro del trabajo que había hecho y de cómo había estado progresando durante este año. Y ya era decisión de todo el cuerpo técnico, de Santi Denia, de los responsables de traerme o no. Se ha dado la oportunidad, yo superagradecido a todo el mundo, dispuesto a demostrar el por qué estoy aquí y con muchas ganas.

–Cuando uno no ha acudido nunca a una selección, ¿cómo se mantiene la esperanza de representar alguna vez a España?

–Yo mantengo el lema del día a día. Desde siempre, antes incluso de venir aquí, de estar en el Aston Villa. Estando en el Levante tenía un lema que era vivir al día a día, estar contento con lo que yo hiciese cada día, mejorar lo que pudiese cada día, coger experiencias, aprovechar a todo el mundo que tuviese a mi alrededor para que me ayudara. Ver vídeos, ver partidos, ver ejemplos que han pasado por aquí, ver laterales. Todo eso es lo que yo estaba haciendo hasta ahora y, sobre todo, mejorar aspectos en los que yo sabía que podía mejorar, que todo el mundo me lo decía y poquito a poco. Es una rueda. Para mí el esfuerzo es la base de todo. Tú puedes tener talento, por supuesto, porque el talento también es necesario, pero para mí hay una gran base, que es el esfuerzo y, sobre todo, la mentalidad. Cómo la llevas, cómo estás cada día, cómo afrontas los baches, cómo sales de ellos, cómo te mantienes en los picos en los que se te dan estas oportunidades y te mantienes al pie del cañón trabajando.

–Ayudó mucho su fichaje por el Aston Villa.

–Sí, puede que haya sido un factor muy importante, porque subir ese peldaño, subir a ese escalón de lo que es una de las mejores ligas, por no decir la mejor, pues sí que es un gran escaparate. Tienes muchos más ojos pendientes de ti, te estás enfrentando contra los mejores y ahí es donde puedes exponer tu nivel de verdad. Pero ya te digo, hay jugadores de Segunda división como son Mateo [Joseph, Leeds] o el chico del Sunderland [Eliezer Mayenda]. Tienen un nivel altísimo, aún estando en Segunda división de Inglaterra son unos cañones. Entonces puede que haya gente escondida por ahí, por Segunda división o divisiones que no sabemos que también pegan un salto de repente con eso que te he dicho del fruto del esfuerzo y del trabajo, que también se pueden dar a luz. Yo al final sí que creo que ha sido un pasito hacia adelante. Un paso que me ayuda a conseguir este tipo de cosas.

–Sorprendió mucho su fichaje. ¿Cómo se explica que un equipo de cuartos de Champions fiche un lateral de segunda?

–A lo mejor es porque como ya se estaba hablando y rumoreando de equipos que me querían este mes de enero, se rumoreaba el Betis, el Sevilla. Luego vino el Sporting de Lisboa con mucha fuerza. A lo mejor es porque ellos ya me querían tener un poco en su dinámica, tenerme ahí para ir mejorándome esos puntos, cogerme poco a poco e ir haciéndome futbolista. Yo creo que esa es su idea. Al final se ha dado de esta forma porque los mercados de fichajes mueven mucho las cosas. Pero ya te digo, al final, fruto del trabajo, del esfuerzo. Supongo que también todos los del Aston Villa tienen una idea conmigo a futuro.

–¿Qué importancia tuvieron las dos cabezas visibles del proyecto, dos españoles como Emery y Monchi?

–Sabía que todo lo que manejaba el Aston Villa, los que estaban al frente eran españoles. También Unai, por supuesto. Conozco su trayectoria, sé el tipo de entrenador que es, tiene mucha hambre de ganar, es supercompetitivo. Es algo que también va en mí. La decisión, cuando surgió el Aston Villa, fue fácil porque es que mejor imposible. Todo el cuerpo técnico es español. También había algún jugador superclase como el Dibu, como Paú Torres, como Asensio. Estoy rodeado de gente maravillosa, gente española, los que no son ingleses también se portan bien conmigo, toda la gente del club. No me esperaba el trato tan espectacular que me han dado. Al final te cuidan como un hijo, te brindan todas las facilidades y lo que te digo. La decisión del Aston Villa fue muy fácil.

–¿Cómo ha notado el cambio del fútbol español al inglés?

–Los primeros días son de mucho cambio, de intentar absorber todo lo posible. Me acuerdo que todo el cuerpo técnico estuvo muy pendiente de mí, dándome consejos. Luego muchos vídeos también de entrenamientos de partidos que ellos me enseñaban de cómo anteriores jugadores habían corregido sus errores con ellos. Me enseñaron que todo el mundo comete errores y que se puede ir revirtiendo con trabajo y con mucha constancia. Vi cómo era la Liga. Me acuerdo el primer partido que me sorprendió el ritmo que había, sobre todo los treinta primeros minutos, que es cuando más aprietan los equipos, que no hay casi posesiones, que es todo un juego de muchos contraataques y de muchas recuperaciones. Pero considero que soy un jugador que absorbe rápido, que se adapta a cualquier entorno y, ya te digo, intentando mejorar todo lo que pueda y lo que me vayan diciendo los entrenadores.

–A pesar del poco tiempo que lleva, ¿ha notado el cambio en la presión que sienten los futbolistas?

–Sí, porque yo creo que ahí el fútbol se vive de otra manera. Desde el primer momento notas un respeto de la afición extraordinario, nunca había visto eso. Me acuerdo el primer partido, cuando lo vi en la grada, que fue contra el Celtic en Champions, que había un ambiente espectacular. Todo el mundo, aunque un jugador fallara, lo aplaudían o lo respaldaban. No lo había visto eso nunca y pensaba todo lo contrario. Digo este cambio de nivel supongo que la afición apretará mucho más, pero no. La afición inglesa tiene un respeto enorme y yo creo que vive en el fútbol de otra forma. Entonces eso también ayuda un poco a los jugadores

–Se ha hablado mucho de arbitrajes en España. ¿Allí el ambiente con los árbitros está más relajado?

–Sí, es como que intentan tener los máximos minutos de eficientes posibles. Dejan mucho la ley de la ventaja, no pitan cualquier falta, dejan continuar mucho el juego. Y eso al final es brindar el espectáculo al aficionado de un fútbol mucho más dinámico, sin tantos parones. Eso ayuda a que sea tan atractiva la Liga, que mucha gente la siga. Sí que hay diferencia, yo sí que lo he notado.

–¿Cómo ha sido el cambio de Valencia a Birmingham?

–Es un cambio grande. Valencia, clima mediterráneo, cómo es la cultura, la gente, que está fuera, mucha alegría, cuando vas paseando por la ciudad, ves a todo el mundo, muchas terrazas llenas, el clima soleado... Cambia, cambia. Tú sabes a lo que vas. Cuando vas a Inglaterra, sabes a lo que vas. Sabes que vas a la mejor liga del mundo, que vas a aprender de los mejores y que vas a vivir fútbol. Yo sabía el paso que daba, sabía a lo que me enfrentaba. Tenía muchísimas ganas de eso y sé que este paso me va a hacer mucho mejor futbolista.

–¿Vive solo?

–Quería dar yo el paso solo, pero los primeros meses, para aclimatarme y tal venían mis padres, me brindaban compañía, han venido amigos. Sé que cuando sea Semana Santa y haya un poquito de vacaciones vendrán más amigos. Pero también quería dar el paso del vivir solo, de vivir la experiencia, porque al final estás sumergido en la rutina, está sumergido en el fútbol y no hay nada más. Entonces tampoco es que me afecte mucho el hecho de estar solo. Estoy pensando y viviendo fútbol. El estar solo tampoco es un mal trecho.

–Pensando en su trayectoria, ¿compensa pensar solo en fútbol o es preferible compaginarlo con una vida como la que tenía en España?

–Mi objetivo es vivir el fútbol al máximo, conseguir el máximo nivel que pueda conseguir, intentar ser una figura importante en el fútbol y quién sabe lo que me deparará el futuro. Esos son más o menos los objetivos que tengo. Si se puede dar en España, pues mejor, porque es mi país natal y es donde yo he vivido siempre, pero si tiene que ser fuera en otro país no hay ningún problema. Al final tú vives en el fútbol, sabes que estos cambios se pueden dar y tienes que vivir con ellos.

–¿Hasta qué punto le ha ayudado reconvertirse de extremo en lateral? Porque los cuatro goles que marcó con el Levante fueron espectaculares.

–Pues sí, sí que me ha ayudado. El estar mucho tiempo de extremo te da ese desequilibrio en el uno contra uno, te da esa libertad a la hora de atacar, de tomar decisiones, esos centros. Luego, al reconvertirme a lateral, sí que he estado muy pendiente de defender, de mejorar esos aspectos defensivos, los perfiles, etc. Hay muchas figuras en el alto nivel como Jordi Alba, Jesús Navas... Hay millones que se han reconvertido a lateral y han sido laterales estupendos y de máximo nivel. Al final te brinda esas dos características, que puedes ayudar defensivamente y luego explotar lo ofensivo. Es un poco lo que me ha definido como jugador.