Ancelotti deja fuera a Neymar y a Rodrygo: «Tengo una conexión especial con Brasil»

Un hotel en Barra do Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, fue el lugar elegido por Brasil para la puesta de largo de Carlo Ancelotti. Horas después de que Xabi Alonso fuera presentado como nuevo entrenador del Real Madrid, le tocó el turno a su antecesor, que tiene por delante un objetivo gigante, que no es otro que lograr el sexto Mundial de la historia de Brasil: «La primera impresión es muy bonita y he tenido un recibimiento cariñoso. Honrado y orgulloso de comandar a la mejor selección del mundo. Hay un gran trabajo por delante, pero tengo mucha ilusión porque Brasil vuelva a ser campeón. Siempre he tenido una conexión especial con este país», dijo Carletto en su presentación ante un auditorio con más de 200 periodistas acreditados.

Lleva desde 2002 sin ganar una Copa del Mundo la canarinha, y el reto está es acabar con 24 años de sequía durante el verano de 2026 en Estados Unidos. Hasta ahí ha firmado Ancelotti, y luego ya se verá: «Espero que todos los brasileños estén felices con este momento histórico. Hoy estamos haciendo historia. La CBF contrata a uno de los mejores entrenadores del mundo. Una persona con mucha experiencia, que ama el fútbol brasileño y tiene experiencia con jugadores brasileños», aseguró Samir Xaud, el nuevo presidente de la CBF, tras la inhabilitación de Ednaldo Rodrígues.

Ancelotti fue recibido con un video de presentación en que glorias del país le daban la bienvenida, como Parreira. Scolari le entregó una chaqueta de chándal de la selección y Xaud la camiseta 'verdeamarelha' con el dorsal 26 y su nombre. Fue entonces cuando dio su primera lista y pronunció sus primeras palabras en portugués. Y las únicas. De momento, Ancelotti hablará en castellano: «La próxima espero ya hacerlo en portuñol», bromeó Carletto.

En su lista, sobresalía la ausencia de Neymar y el regreso de Casemiro. Tampoco está Rodrygo, según dijo Ancelotti por lesión, y otra novedad importante es el regreso de Antony, que ha estado brillante durante estos cinco meses en el Betis: «Hemos decidido seleccionar jugadores que estén bien, y Neymar sale de una lesión. Es un futbolista importante y contamos con él en su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar y preparar el Mundial, y tanto la CBF, como él y como nosotros tenemos el objetivo de que esté listo para el Mundial. He hablado con él esta mañana para explicarle esto y está de acuerdo con nosotros. En cuanto a Casemiro, la selección necesita de este tipo de jugadores, que tienen talento y carisma. Al fútbol moderno hay que añadir compromiso, sacrificio, actitud y esto lo tiene Casemiro».

Ancelotti, que recordó durante su presentación que su conexión con Brasil empezó en los años setenta compartiendo vestuario con Falcao y Cerezo, desveló que había entrenado a 34 brasileños durante su carrera y que era la primera vez que estaba en Río, algo que le hacía mucha ilusión. Cómo espera que le haga feliz a Brasil su llegada y su objetivo: «Tenemos que generar un gran ambiente y ser una familia, dentro y fuera de la selección. Brasil tiene un amor incondicional por su selección y juntos será más fácil».

PRIMERA LISTA DE CONVOCADOS DE ANCELOTTI

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensas: Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG), Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Leo Ortiz (Flamengo), Vanderson (Mónaco), Wesley (Flamengo)

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimaraes (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Delanteros: Antony (Betis), Estevao (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid)