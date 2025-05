Amador Zarco, el gigante descubierto gracias a Isco: de no encontrar equipo a dos ascensos seguidos y un Trofeo Zamora

El CD Guadalajara es uno de los cinco equipos de Segunda RFEF que ha conseguido subir a Primera Federación como campeón de grupo, un éxito global de la plantilla en el que, sin embargo, sobresale la figura del malagueño Amador Zarco (Benalmádena, 1998), ... un guardameta que en verano de 2023 vivió la cara más amarga del fútbol al no poder encontrar equipo y que terminó viendo revitalizada su carrera tras participar en las Sesiones AFE. Tras pasar por las jornadas del sindicato de futbolistas, el andaluz celebró el pasado curso el ascenso con el Yeclano a Primera RFEF y esta campaña ha vuelto a ser decisivo con sus paradas en la histórica temporada de los alcarreños. En un año casi perfecto, el portero ha conquistado el Zamora de la categoría al encajar tan solo 15 goles en 31 partidos, un coeficiente de 0'48 por encuentro.

Noticia Relacionada Horarios de los partidos del playoff de ascenso a Primera Federación, semifinales Jorge Abizanda Veinte equipos buscan cinco plazas en la categoría de bronce del fútbol español, a la que ya han dado el salto Pontevedra, Arenas de Getxo, Europa, Juventud Torremolinos y Guadalajara

En verano de 2023, Amador Zarco (27 años y de 1,93 metros de altura) vivía entre dudas ante la incertidumbre de su futuro en el fútbol. Sin equipo, encontró una puerta a la esperanza en las Sesiones AFE, el proyecto organizado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que nació hace años con el fin de ayudar a futbolistas profesionales sin equipo a encontrar un nuevo club. Unas jornadas en la que los jugadores elegidos se concentran en un complejo deportivo, donde realizan sesiones de entrenamiento y disputan partidos amistosos para demostrar sus habilidades e intentar llamar la atención de algún conjunto. «A nivel psicológico fue duro estar sin equipo, más todavía porque fui a la segunda edición de verano, cuando ya habían empezado la pretemporada los equipos», reconocía en una entrevista.

«Tengo un recuerdo muy positivo de mi experiencia en Sesiones AFE, el trato recibido fue como el de cualquier equipo de Primera división porque haces una pretemporada en la que te cuidan como a un futbolista del máximo nivel. La experiencia es inmejorable para llegar preparado a cualquier equipo que te fiche», añadía el meta tras su paso por las sesiones del sindicato de futbolistas.

Las cosas no fueron tan rápidas como le hubiera gustado a Amador Zarco, que en aquellos días estudiante de CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). Concluida su participación en las Sesiones AFE, esperó varios meses una oferta que le convenciera plenamente. No llegó hasta el mercado de invierno de 2024, cuando fichó por el Yeclano Deportivo, entonces en Segunda Federación. Meses inolvidables en Yecla trabajando a las órdenes de Adrián Hernández que tuvieron como colofón el ascenso a Primera Federación.

El meta, sin embargo, no siguió en el club murciano y no pudo estrenarse en Primera Federación, la categoría a la que ha llevado este curso con sus paradas al CD Guadalajara, el club por el que fichó el pasado verano. En los 31 partidos en los que ha defendido la meta alcarreña ha encajado 15 goles, dejando su portería a cero en 21 encuentros, según los datos de @GolSinVar, cuenta especializada en el fútbol de las categorías inferiores. Unas cifras que han permitido a Zarco convertirse en el nuevo Trofeo Zamora de la categoría.

Es el mejor portero de la #SegundaFederación 2024/25.



No podía ser de otra manera que del mejor equipo de la categoría, el @deporguada.



▶️ AMADOR ZARCO se lleva el Zamora de la categoría con tan solo 15 goles recibidos en 31 partidos. Es un coeficiente de 0'48. Es poquísimo.… pic.twitter.com/l22zNRNfzY — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) May 8, 2025

Un premio que compensa los golpes recibidos durante su carrera, como el no encontrar un equipo. Un vacío que llenó gracias a las Sesiones AFE. «Psicológicamente te incorporas un poco hundido porque estás viviendo una situación que no te esperas, pero abandonas la concentración más reforzado que nunca», subrayara el portero. «Además de ser fundamental para adquirir una buena preparación física, táctica y técnica, disfrutas a todas horas con cualquier actividad que hagas. No sientes que estés en un mal momento, a pesar de que te encuentras sin equipo», añadía Zarzo, al que el fútbol le ha sonreído en Guadalajara. Un Zamora feliz en el Pedro Escartín al que, a diferencia de hace años, seguro que no le faltan ahora ofertas. Un testigo de los caprichosos vaivenes del deporte del balón.

La influencia de Isco

Los inicios de la carrera de Zarco en el fútbol se remontan a 2012, cuando era portero del infantil del Atlético Benamiel, equipo de Benalmádena. Un conjunto del que también fue canterano el ahora bético Isco Alarcón, que en aquella época comenzaba a despuntar vestido con la camiseta del Málaga.

El impacto de Isco atrajo ese año a numerosos ojeadores al Estadio de El Tomillar en Arroyo de la Miel, entre ellos un analista del Betis que regresó a Sevilla con el nombre de Amador Zarco subrayado en rojo en su agenda. Pocas semanas después, el guardameta se enroló en la cantera verdiblanca, en la que jugó durante cinco temporadas. El inicio de una cerrera que le llevó posteriormente a defender los escudos de El Palo, Guijuelo, Eibar B, Haro Deportivo, Torremolinos y Yeclano Deportivo. El pasado mes de enero, el andaluz recibió el premio 'Golsmedia' de la Federación Española de Fútbol al mejor portero de su liga por la temporada 2023-2024, en la que logró el ascenso con los murcianos a Primera RFEF. Desde el Yeclano llegó el pasado mercado de verano al CD Guadalajara, un equipo que apostó por él, nada que ver con lo vivido años atrás.