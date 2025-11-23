Suscribete a
entrevista

Álvaro Rodríguez: «No tengo que demostrar nada al Madrid, al Elche sí cada día»

Moldeado por Bordalás y ahora por Eder Sarabia, dos técnicos con estilos dispares, el joven delantero amenaza hoy al equipo en el que se crio

Álvaro Rodríguez, posando para ABC
Álvaro Rodríguez, posando para ABC

Ángel García

Elche

Su irrupción en la élite merengue, hace casi tres años en un derbi ante el Atlético, hizo de Álvaro Rodríguez (Palamós, Girona, 21 años) un valor de futuro en los blancos que no halló continuidad a las órdenes de Ancelotti, el técnico que le ... dio la alternativa. Un cesión en el Getafe de Bordalás –«aprendí mucho con él, es muy bueno y tiene las ideas claras»– antes de llegar, en propiedad, al Elche de Éder Sarabia. Un equipo en las antípodas futbolísticas del azulón.

Descarga la app