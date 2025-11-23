Álvaro Rodríguez: «No tengo que demostrar nada al Madrid, al Elche sí cada día»

Su irrupción en la élite merengue, hace casi tres años en un derbi ante el Atlético, hizo de Álvaro Rodríguez (Palamós, Girona, 21 años) un valor de futuro en los blancos que no halló continuidad a las órdenes de Ancelotti, el técnico que le ... dio la alternativa. Un cesión en el Getafe de Bordalás –«aprendí mucho con él, es muy bueno y tiene las ideas claras»– antes de llegar, en propiedad, al Elche de Éder Sarabia. Un equipo en las antípodas futbolísticas del azulón.

— Reciben al Real Madrid (21.00h, Movistar+ LaLiga) cuando usted vuelve a encontrarse con el gol. Logró su primero con la camiseta franjiverde ante la Real Sociedad la pasada jornada.

—Creo que ya me tocaba marcar. Los delanteros nos alegramos cuando lo hacemos porque al final somos los que jugamos arriba y estamos para eso. Además, fue un poco especial porque es el primero que consigo con el Elche.

—El primero siempre marca y más de cara a un partido como el de hoy.

—De cara a la confianza, está claro que me ayudó marcar. Pero no me quedo con el gol en ese partido, me quedo con lo que ayudé al equipo porque al final es más importante lo que conseguimos entre todos.

—En el equipo ilicitano ha logrado continuidad y sentirse cómodo.

— Sí, aunque llevo poco es un equipo muy especial. Me siento en sintonía con lo que quiere el club, con lo que exige la afición y con unos compañeros con la ideas muy claras. Al final, creo que un delantero tiene que estar ahí para cumplir sus funciones.

—Sarabia le exigirá citarse con el gol.

—Está claro que soy delantero y si llega el gol pues todo irá muy bien para todos, pero mi función es ayudar en el juego y hacer crecer al equipo. Que marque yo o que lo haga otro compañero al final es igual.

—Pero tiene competencia para entrar en el once; Rafa Mir, André Silva…

—La competencia es buena porque sirve para crecer. Y estar al lado de jugadores expertos, que conocen la categoría, que han jugado en clubes importantes hace que pueda mejorar. Además, ellos me ayudan y eso hace que todos vayamos en la misma dirección. Para mí es una situación perfecta, porque soy joven y los consejos que me dan me ayudan a mejorar.

— El año pasado jugó ya en dos ocasiones contra el Real Madrid. Supongo que sigue siendo especial volver a medirse a ellos.

—Siempre lo es. Además hay gente en el club a la que quiero mucho, que me ha ayudado a ser lo que soy, pero en el campo será un partido más aunque el rival tenga una entidad muy grande.

—¿Puntuar es una quimera siendo recién ascendidos?

—Puntuar ante el Real Madrid es muy complicado. No hay claves para intentar hacerlo porque son muchos factores los que se tienen que dar partiendo de hacer un partido muy bueno por nuestra parte. Además, este año es muy distinto a cómo eran con un entrenador nuevo como Xabi en su banquillo.

—¿Tanto ha cambiado el Madrid de Ancelotti a Xabi Alonso?

—Creo que este Real Madrid es más sólido pero tiene puntos débiles sobre los que tenemos que trabajar para hacerles daño y tratar de puntuar. Y eso es lo que hemos trabajado en los entrenamientos. Aún así nosotros también jugamos y tenemos que hacerlo sin perder nuestra identidad.

—Una identidad que se basa en la posesión, no dejarle al rival el balón.

—Creo que al final es más que la posesión, aunque parezca así desde fuera. El cuerpo técnico analiza muy bien a los rivales y, a partir de ahí, nos adaptamos aunque está claro que nos gusta crecer con el balón. Tenemos muchos conceptos trabajados siempre desarrollados a través del balón y eso es lo que se ve.

—Por momentos, disponer de tantos minutos de balón, empequeñece a los rivales.

—Respetamos a cada equipo al que nos enfrentamos, pero tenemos una forma de jugar muy definida. Somos recién ascendidos y no nos sentimos superiores a nadie por tener más posesión en los partidos. Solo queremos ganar los partidos y esa es nuestra arma.

—Usted aterriza en el Elche con unas señas de identidad muy distintas a las trabajadas en el Getafe. Ha pasado de Bordalás a Éder Sarabia.

—Cada uno es muy distinto con su forma de enseñarnos su fútbol, pero yo he aprendido de Bordalás y aprendo de Sarabia. Incluso de Bordalás he aprendido conceptos ofensivos, como delantero, que me han servido de mucho. Aunque le critiquen, es muy bueno y a mí me ha hecho crecer.

—Hablamos de sus últimos entrenadores, pero el que le da la oportunidad en el primer equipo blanco es Ancelotti y es Raúl, en el filial, el que le hace imprescindible en su equipo.

— Ambos han sido claves en mi carrera. Ancelotti es el que me hace debutar en Primera, pero Raúl me ha dado mucho. Gracias a él soy profesional. Soy delantero y él lo fue, eso me hizo mejorar, por eso fue un privilegio tenerle como entrenador. Le tengo mucho cariño y aprecio porque fue muy importante en mi carrera.

— Tardó solo 11 minutos en marcar con el primer equipo blanco en Primera.

—Debuté ante Osasuna jugando 3 minutos y luego ante al Atlético a los 8 pude marcar. Es algo que me quedará ahí para siempre, es bonito recordarlo.

—Tampoco se olvide de su padre, Coquito Rodríguez, profesional uruguayo que jugó en el Palamós en los mejores años del club, en Segunda.

—Era muy distinto a mí; más bajito, no era tan rápido como yo, pero tenía mucha potencia con un tren inferior muy poderoso. No tuvo la suerte de llegar a Primera en España pero tuvo una larga carrera y fue internacional con Uruguay.

— Su padre y su familia fueron claves para firmar por el Real Madrid, hace casi un lustro. Incluso el Barcelona peleó por llevarla a la Masía.

— Jugaba en el Girona y había más equipos que se interesaron por mí. La familia de mi madre es andaluza y muy madridista. Junto a mi padre fueron los que me animaron a firmar por ellos por encima de otras ofertas, entre ellas la del Barcelona. A mis padres siempre les tiró el Madrid más y eso fue muy importante también en la decisión.

—Precisamente usted debutó con la sub-18 de España pero ha decidido jugar con Uruguay, donde ha disputado ya un Sudamericano sub-20.

— Uruguay me llevaba llamando bastante tiempo, pero había coincidencia de partidos con el Real Madrid, el tema de los viajes y al final el club decidió que esperara. Mientras, me llamó España y jugué con ellos unos Juegos Mediterráneos, pero en cuanto me llamó Uruguay de nuevo ya no había competencia.

—¿Tanta diferencia había?

— No, pero me sentí mejor. Además, me acogieron muy bien y la experiencia en aquella competición con ellos fue muy buena por el grupo humano, por el cuerpo técnico… todos me trataron muy bien desde el inicio y me hicieron sentir parte de esa familia desde el primer día.

—¿Tiene que demostrar algo ante el Real Madrid?

—No, nada, solo agradecimiento a ellos, a quien tengo que demostrar cada día es al Elche.