Nyom: «Soy un futbolista duro; no sé qué tiene de malo»

A sus 37 años y medio, por segunda vez, Bordalás ha salido a su rescate. El fútbol le vuelve a dar una última oportunidad antes de tomar otros caminos. Un fútbol que le ha hecho jugar en la élite de España y de Inglaterra durante ... 17 años. Allan Roméo Nyom (París, 10 de mayo de 1988) se sienta con ABC antes de la visita del Real Madrid al antiguo Alfonso Pérez Muñoz.

-Padres cameruneses y usted parisino, como sus hermanos.

-Sí. Mis padres vinieron a París en los años ochenta. Allí había mucha demanda de trabajo y encontraron un puesto como taquilleros del metro. Trabajaban de noche y eso hizo que nuestra hermana mayor, Michelle, que a mí me saca diez años, nos hiciera muchas veces de madre. Nací en el oeste de París, pero luego vivimos al sur, a las afueras. Soy el pequeño de tres, pero el más mimado era mi hermano mediano.

-¿Usted es de fútbol de calle o de academia?

-De calle; no como ahora, que los niños están más en academias.

-¿De qué jugaba?

-De delantero, como todo el mundo. Yo quería hacer mi jugadita y meter goles, a quién no le gustaba eso. Luego, conforme fui creciendo, retrasé mi posición. Me di cuenta de que me venía mejor jugar atrás, pero siempre me ha gustado marcar goles y dar asistencias.

-A las categorías inferiores del Nancy llega con 16 años, que no es algo normal. ¿Dónde jugó hasta entonces?

-En equipos de barrio en París, que no eran nada del otro mundo, pero yo nunca pensé que fuera tarde. Mi sueño era ser futbolista y estaba convencido de lograrlo, aunque llegara ya con 16 a la cantera del Nancy.

-¿Fue complicado salir de casa e irse al este de Francia sin sus padres ni hermanos?

-No, no. Fue genial. El Nancy buscaba en París jugadores para su cantera, me vio y me hicieron una propuesta. Y allí vivía en una residencia, teníamos colegio tres o cuatro horas al día y el resto era fútbol, diversión y PlayStation con chavales de mi edad. Imagínese. De los mejores recuerdos de mi infancia.

-Me habla de PlayStation, pero lo que dicen es que es un hacha en el parchís.

-Era, era. Dejé de practicarlo. Pero es verdad que cuando me da por algo le doy a tope para ser el mejor, pero ya no juego. También era bueno al Uno.

-Pero ese es un juego de cartas para niños. Yo lo juego con mi hija.

-Bueno, hay que darle a todo. Ahora juego mucho al Fortnite.

-Estuvo cuatro años en el Nancy. ¿De qué le sirvió su experiencia en el fútbol francés?

-Mi recuerdo de allí es que físicamente me pusieron como una bestia. Era muy exigente la Academia del Nancy en ese apartado. Mucho gimnasio y mucho trabajo de fuerza.

-Muchas veces le han catalogado de futbolista duro, ¿le molesta?

-No, es mi característica. Yo soy un futbolista duro, no sé qué hay de malo. De hecho, es muy bueno. Si la gente piensa que es malo es porque ven el fútbol de otra manera, más de tiki-taka, pero yo lo veo diferente.

-En Granada es un ídolo absoluto. Parte muy importante de aquella generación que subió de Segunda B a Primera en solo dos temporadas tras 36 años sin estar en la élite.

-Fue mi primera experiencia fuera y tengo muy buenos recuerdos de aquellos seis años (2009-2015). Tuvimos equipos muy fuertes, con jugadores muy buenos. Había un buen ambiente, es una buena ciudad y la afición es genial.

-¿Allí se vio al mejor Nyom?

-Puede que sí, sobre todo, durante mis dos últimas temporadas

-Y encontró el amor. ¿Cuánto de verdad hay en que los 'granaínos' y las 'granaínas' tenemos 'malafollá'?

-Sí, sí. Mi mujer es muy intensa y tiene mucha 'malafollá' por la mañana. Es mejor no hablarle, pero el resto del día genial. Llevamos 15 años juntos y estamos muy felices. Sois buena gente, aunque tengáis 'malafollá'.

-Luego estuvo un año en el Watford y tres en el WBA. ¿Qué le pareció la Premier?

-Es un fútbol diferente al de la Liga. Intenso, fuerte, con equipos con mucho poder económico que fichan todo lo que quieren, y eso hace que su liga sea muy potente.

-En 2019 regresó a España, y ahí ya se quedó en Madrid. En el Leganés y, sobre todo, en el Getafe, en tres etapas distintas, todas con Bordalás.

-Bordalás me ha hecho mejor futbolista a todos los niveles. Exigencia, trabajo, físico, cuidado personal... Cada entrenamiento es un trabajo de máxima tensión y todo el día piensas en fútbol. Y eso es bueno.

-Dice que no tiene nada de malo ser un defensa duro. A Bordalás le califican de hacer equipos duros, incluso hasta violentos.

-Hay personas que ven el fútbol diferente y les molesta ver al Getafe lograr buenos resultados con un fútbol distinto al que a ellos les gusta. Yo creo que ha habido críticas que no han sido normales. Por eso decimos que el Getafe molesta. Estoy convencido que a muchos equipos les gustaría tener a Bordalás como entrenador.

-En la primera temporada de su primera etapa (2019-2022) en Getafe, hasta que llegó el Covid, estaban en Champions, en la cuarta plaza. Volaban.

-¿Sabe qué? En varios partidos de esa temporada, los rivales no nos sostenían la mirada. Éramos un equipo casi imparable, todos estábamos a un nivel muy alto y los rivales lo sabían. Cuando venían al Coliseum, salíamos del vestuario, entrábamos en el túnel y ahí sentíamos el miedo que nos tenían. Ni nos miraban a la cara. Sabían que lo iban a pasar mal. Y luego eso se demostraba en el campo. Ganábamos a todos por intensidad y por fuerza.

-Su segunda etapa es la de la pasada temporada. Usted estaba en el paro.

-Sí, termino mi año con el Leganés, que sube a Primera, pero no sigo allí y no encuentro equipo en el mercado de verano. Yo seguía entrenando solo, por si acaso salía la oportunidad, pero tenía 36 años y pensé en dejarlo. Si a esa edad casi nadie te quiere, igual es que era el momento de dejarlo. Pero en octubre me llama Bordalás y me dice que si estoy dispuesto a venir a ayudar. Bordalás me sacó del paro.

-¿Da vértigo lo que viene después del fútbol?

-Sí, uno puede tener vértigo, pero llevo dos años preparándome para ser entrenador. Ya tengo el UEFA A y estoy preparado para cuando esto se acabe. Mientras, tanto la pasada temporada como esta, que me volvió a llamar Bordalás como agente libre, los disfruto como una vida extra porque sé que esto está a punto de acabarse.

-¿Cómo ha gestionado su economía para que después del fútbol no sufra penurias?

-Tengo una familia y hay que ayudarla, pero también tienes que pensar en tu futuro. En teoría, nosotros solo sabemos jugar al fútbol, es lo único que hemos hecho en la vida, pero tenemos que pensar que esto se acaba y que tienes que tener tu espalda cubierta para no pasar momentos complicados. Yo siempre he pensado en un futuro con las espaldas cubiertas.

-¿Nunca ha malgastado dinero?

-Todos hemos cometido errores, pero he intentado gestionarlo de la mejor manera posible.

-De momento, Camerún (jugó con ellos en Brasil 2014) está fuera del Mundial. En su grupo se ha clasificado Cabo Verde y están obligados a ir a la repesca ¿Qué ha pasado?

-Camerún tiene grandes jugadores que juegan en buenos equipos, pero otros países han mejorado mucho, el nivel se ha igualado y ya no es fácil destacar, pero Camerún sigue siendo potente. Soy positivo con la repesca.