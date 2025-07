Con balón, esmalte y pintalabios: la polémica que rodea a Alisha Lehmann

«Se hizo famosa por sus logros futbolísticos, no por su maquillaje». Sarah Giggisberg salía en defensa de su hija, Alisha Lehmann, que acababa de ganar la liga italiana con la Juventus y a la que muchos critican por su forma de comparecer en los partidos, cuidando cada detalle de su físico, y al uso de las redes sociales, en las que parece más una modelo que una jugadora de fútbol. La atacante será una de las rivales de España este próximo viernes en los cuartos de final. Antes de comenzar esta Eurocopa, la delantera confesó que «me hicieron daño en mi vida privada» y lamentó la presión mediática que padece por apariencia física. «Soy una chica, soy femenina y me gustan las uñas. No soy lateral, no tengo que hacer saques de banda. La gente habla demasiado de esas cosas, no influyen en lo que pasa en el campo de ninguna manera. Siempre me critican por estas cosas. Me da igual lo que escriban», se revolvía. «A la gente no le gusta que juegue con maquillaje, pero ¿cuál es el problema? No hago daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Soy una chica, podría jugar sin maquillaje, pero me gusta llevarlo. Y si alguien se enfada, me gusta. Me pinto más los labios a propósito solo porque a la gente podría no gustarle, lo hago por ellos. ¿Cuál es el problema? No hago nada malo, me gusta», explicó.

Lehmann fue muy criticada a final de temporada por la afición de la Juventus, que acusó de exceso de protagonismo a la futbolista en las celebraciones de un título en el que ella no fue determinante, ya que solo disputó ocho minutos en la victoria del último encuentro, el que aseguró el campeonato. Seis partidos como titular, diez como suplente y dos goles era su bagaje en ese momento. Pero lo compartió con los cerca de 30 millones de seguidores que tiene en las redes (16,2 millones en Instagram, 12 millones en TikTok y más de 200.000 en Twitter). Y es que Alisha Lehmann arrasa en las redes y es la futbolista más influyente de la actualidad.

Sus publicaciones no solo se centran en contenidos relacionados con el fútbol sino que también alterna momentos de su estilo de vida, lo que le ha permitido abarcar un amplio espectro de público más allá del seguidor del fútbol femenino. A pesar de ello, Lehmann no quiere que se encasille. «Soy una auténtica futbolista. Trabajo duro cada día. Quiero ser la mejor versión de mí misma en el fútbol y esa es mi primera prioridad en la vida», asegura. Su estilo de vida no está exento de críticas, aunque trata de blindarse: «Obviamente, no es agradable decírnoslo a nosotras, las jugadoras, porque entrenamos muy duro todos los días. Pero a mí me da fuerza porque siento que esta gente quiere mi vida al 100%».

El contenido de sus publicaciones incluye, además de entrenamientos y acciones de partidos que disputa, momentos privados e instantáneas personales en la playa o en el gimnasio, lo que genera muchísimas interacciones. Muchas empresas han visto en Lehmann un filón publicitario por lo que buena parte de sus ingresos llega a través de estas interacciones en redes, lo que le puede reportar más de 40.000 euros por publicación patrocinada. Esta cifra la sitúa como una de las deportistas más rentables en cuanto a publicidad online, llegando a ganar cinco veces más por este tipo de publicidad que futbolistas como Alexia Putellas, que ha ganado dos veces el Balón de Oro. Puma o Tezenis son algunas de las marcas que la patrocinan.

Nacida el 21 de enero de 1999 en el pequeño pueblo de Tägertschi, en el cantón de Berna, Lehmann comenzó su trayectoria en el BSC YB Frauen, equipo femenino del Young Boys y enseguida llamó la atención de varios equipos. Tras destacar en el Europeo sub-19 firmó por el West Ham United. Corría el año 2018 y comenzaba a destacar en el panorama internacional. El Everton o el Aston Villa fueron sus siguientes equipos, hasta que el año pasado fichó por la Juventus. Su trayectoria en la selección ha ido creciendo de forma paralela. Aunque no es una de las jugadoras que forme parte del once tipo de Suiza sí que es una fija en todas las convocatorias.

Su popularidad es tal, que su vida amorosa también suele ser noticia. Fue pública la relación que mantuvo con Ramona Bachmann, delantera de la selección, durante tres años, hasta 2021, momento en el que comenzó un noviazgo con el centrocampista brasileño Douglas Luiz, que entonces también jugaba en el Aston Villa. Aunque la pareja rompió en 2022 por diferencias respecto a la exposición pública, retomaron la relación en 2023. Los dos ficharon por la Juventus en junio 2024, una decisión que dio mucho que hablar al entender que estaba relacionada. En mayo de 2025 confirmaron su separación definitiva y ambos eliminaron todas sus fotografías conjuntas de redes sociales. Desde entonces, Lehmann ha preferido mantener un perfil más reservado sobre su vida privada.

Precisamente, su relación con Douglas Luiz fue utilizado por Lehmann para denunciar las injusticias existentes en el fútbol femenino y la brecha salarial existente entre hombres y mujeres: «Hacemos el mismo trabajo y él gana 100.000 veces más que yo», comentó. Aunque se desconoce el salario exacto de ambos, sí se sabe que el club italiano puso sobre la mesa 50 millones para el traspaso del brasileño y 50.000 euros por el de la delantera. Una de sus intenciones también es ayudar a lograr que la mujer tenga más visibilidad en cualquier entorno laboral y aumentar la atención sobre el fútbol femenino. «Quiero motivar a mujeres y niñas a jugar al fútbol, eso es todo. Y si inspirar a chicas a jugar fútbol mientras se sienten seguras de sí mismas es un problema, entonces seguiré haciéndolo», apunta.