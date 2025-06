Alineación de España contra Portugal de la final de la Nations League 2025

Dos años después, de nuevo, la Selección española se encuentra en busca de otro título de la UEFA Nations League. Bajo el comando de Luis de la Fuente, España no ha parado de sumar trofeos a las vitrinas de la Federación. Y, precisamente, todo empezó con la Liga de las Naciones en 2023, en una Final Four disputada en los Países Bajos. Ahora, no tan lejos de ahí, en Alemania, España disputa este domingo la final contra Portugal (21:00 horas, LA 1).

Entre medias, cómo olvidarlo, la Selección aupó el pasado verano, también en tierras germanas, la Eurocopa de una manera brillante y llevándose todos los elogios del mundo del fútbol. Con total merecimiento. Como sucedió lo mismo este pasado jueves después de que España derrotara a Francia en la segunda semifinal. El marcador final (5-4), eso sí, reflejó un cierto sufrimiento de un equipo, el de Luis de la Fuente, que fue ganando por 4-0 y 5-1 antes de que los galos maquillaran el resultado en los últimos minutos.

Por eso mismo, no se espera una gran revolución del entrenador riojano. «No tengo mucho que cambiar para el domingo», dijo tras la semifinal. Hacia alusión, claro está, a la postura que quiere que sus pupilos tengan sobre el terreno de juego del Allianz Arena de Múnich. Respecto a eventuales cambios en la alineación, la entrada de Fabián Ruiz es una posibilidad fuerte. El mediocentro del PSG se incorporó a la concentración pocas horas después de conquistar la Champions y De la Fuente optó por darle descanso ante Francia de inicio, aunque sí entró para la última media hora, en una demostración de que el de Los Palacios es una pieza clave para el seleccionador.

En caso de decidir que Fabián debe saltar al once, a Luis de la Fuente se le plantea una cuestión de difícil resolución: si prescindir de un mediocentro más defensivo, como es Zubimendi (Rodri está ausente de la lista por haber regresado hace escasas semanas de una lesión de gravedad), o de cualquiera de los dos acompañantes en ese centro del campo en el partido ante Francia: o bien Mikel Merino o bien Pedri. Por lo demás, no se esperan demasiadas sorpresas.

En Portugal, puede sonar a tópico, pero desde luego no lo es: Cristiano Ronaldo y diez más. Así ha sido en los últimos años, incluso desde que la federación del país vecino apostara por el técnico español Roberto Martínez tras el Mundial de Catar de 2022. A sus 40 años, CR7 sigue siendo titular indiscutible en Portugal, aunque su constante presencia en la alineación es objeto de debate en Portugal, donde aseguran que el equipo practica un mejor fútbol cuando él no está sobre el césped.

Bob Martínez, a diferencia de Luis de la Fuente, revolucionó su once para las semifinales de la Nations League, con futbolistas fuera de posición (João Neves, mediocentro del PSG, de lateral derecho) y con uno de los nombres propios de la temporada en Europa (Vitinha) en el banquillo, a semejanza de la suplencia de Fabián. Sin embargo, dado su nivel exhibido, todo lo que no sea una titularidad de Vitinha en la final sería una sorpresa mayúscula. Francisco Conceição, pese a ser clave para la remontada ante la anfitriona Alemania en semis, debería repetir como suplente por su faceta de agitador de partidos.

Alineación probable de España contra Portugal Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata

Alineación probable de Portugal contra España Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo