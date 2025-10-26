Alineación del Barcelona ante el Real Madrid en El Clásico de La Liga hoy

Como cada año por estas fechas, LaLiga programa el primer Clásico de la temporada, que tiene lugar este domingo a las 16:15 horas (DAZN LALIGA) en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega al duelo como líder con dos puntos de ventaja sobre ... el FC Barcelona, por lo que una derrota dejaría a los de Flick a más de un partido de distancia del máximo rival por el título, toda vez que el Atleti, a pesar de que goleó al Madrid en el Metropolitano (5-2), se dejó muchos puntos en el inicio del campeonato.

El Barça afronta el duelo con un día más de descanso en relación al Madrid. Eso sí, en cualquier caso, se cumplen sobradamente las 72 horas recomendadas entre partido y partido. Además, cabe señalar que los dos conjuntos tendrán una semana libre de compromisos al encontrarse exentos en la primera eliminatoria de Copa del Rey por su presencia en la Supercopa de España, fijada para el mes de enero. Ausencias e incógnitas en el Barça El conjunto azulgrana ha convivido con muchas lesiones en las últimas semanas, lo que ha motivado las titularidades de Toni Fernández o Dro en los encuentros más recientes de Liga y Champions. Ante el Madrid, eso sí, no hay lugar a experimentos y el alemán se decantará por los habituales... dentro de los que tiene a su disposición. Porque Flick no puede contar con Joan García, ter Stegen, Gavi, Olmo, Raphinha ni Lewandowski, ausentes ya en los últimos partidos. El brasileño parecía el más próximo a recuperarse, pero sus malas sensaciones en uno de los entrenamientos previos lo descartaron para el Bernabéu. Alineación probable del Barcelona contra el Real Madrid Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran Torres. En cambio, Koundé sí puede ser de la partida, puesto que el golpe sufrido el martes contra Olympiacos no ha tenido mayores consecuencias. Asimismo, Christensen y De Jong han superado la indisposición sufrida esta semana.

