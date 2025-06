Al-Hilal, el equipo saudí que reina en Asia y se abraza a Inzaghi: «Tienen ambición y muchos millones»

El pensamiento general es que el Real Madrid está obligado a pasar a los octavos de final como primero del grupo H y sin apenas despeinarse, pero el estreno de Xabi Alonso como entrenador blanco tiene trampa. Delante del Madrid estará el Al-Hilal, ... declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor equipo de Asia en el siglo XX, y va camino de repetir en la centuria actual. Además de dinero, y mucho, el club saudí tiene jugadores muy buenos; ha fichado al italiano Simone Inzaghi, uno de los mejores técnicos del momento, y está sustentado por una masa social de decenas de millones de aficionados. «Hasta que no eres uno de ellos, desconoces la dimensión del club. A mí me pasó en los seis meses que jugué allí», explica a ABC Jonathan Soriano.

El exfutbolista catalán, criado en la cantera del Espanyol y autor de más de 250 goles en toda su carrera, ejerce ahora de comentarista para DAZN y es una de las voces habituales en este Mundial de Clubes. El delantero pasó la mayor parte de su carrera haciendo camino fuera de España y uno de sus equipos fue el Al-Hilal, donde compitió entre diciembre de 2018 y junio de 2019, y coincidió con el defensa Alberto Botía. Han sido los únicos españoles que han jugado allí: «No solo es el equipo más seguido en cualquier parte de Arabia Saudí, lo es también fuera. Recuerdo cuando íbamos a otros países, como por ejemplo los Emiratos, y nos reconocían como si fuéramos estrellas. Es un equipo muy potente en Oriente Medio y en todo Asia, y con una afición muy fiel».

Al-Hilal ha ganado, entre otros títulos, 19 ligas saudíes y cuatro Champions asiáticas, además de once Copas, dos Recopas, dos Supercopas… Nadie en su continente tiene un palmarés así. Incluso ha llegado a ser finalista de un Mundial de Clubes, el de 2022 disputado en Marruecos, donde curiosamente perdió la final (5-3) contra el Real Madrid de Ancelotti. Fue el primer y único enfrentamiento entre ambos equipos. «Junto a Al-Nassr y Al-Ittihad, es el club saudí más profesionalizado de Arabia. Y aunque la liga saudí, por más inversión que haga, no acabe de ser la potencia que intenta ser, Al-Hilal no tiene nada que envidiar a un gran club europeo a nivel de estructura.

Cuenta con muchos profesionales extranjeros en todos los departamentos (el catalán Esteve Calzada es su CEO), lo que le ha permitido crecer en todas las ramas. Y, además, trabaja muy bien la cantera. Es, de lejos, el equipo que más internacionales aporta a la selección de Arabia Saudí. Y no hablamos de un combinado cualquiera, le ganó a Argentina en el último Mundial», recuerda Soriano.

Nómina de figuras

Ya en su época, hace seis años, los mejores extranjeros de la liga saudí jugaban en Al-Hilal. Carlos Eduardo, Gomis, Giovinco… Algo que también sucede en la actualidad. Bono, Koulibaly, Cancelo, Lodi, Rúben Neves, Milinko-Savic, Malcom y Mitrovic le dan caché y calidad a una plantilla que esta temporada no ha cumplido con los objetivos, quedando segundo en la Liga y cayendo en semifinales de la Champions de Asia. De ahí la contratación de Simone Inzaghi, al que pagarán 26 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas que ha firmado. «Conozco bien la ambición del club y si una temporada no sale bien, no van a reparar en gastos para reforzar al equipo. Al final no deja de ser uno de los clubes en los que el Gobierno saudí mete mano, y eso es una gran ventaja. Lo que me ha sorprendido es que no hayan cerrado la llegada de Cristiano Ronaldo, aunque solo fuera para este torneo», dice Soriano.

Fichajes caros, sueldos altos, fama, éxitos y títulos. Al-Hilal lo tiene todo, y en Estados Unidos disponen de una oportunidad pintada para mostrarle al mundo que el fútbol saudí es algo más que dinero. «Van a competir, de eso estoy convencido. No va a ser un paseo para el Madrid. Tener a los mejores saudíes junto a ocho o nueve extranjeros de máxima calidad, que podrían competir perfectamente en Europa, es para tomarse en serio el partido. El Madrid se equivocará si piensa que es una pachanga», sentencia Soriano.