Suscribete a
ABC Premium

Liga de naciones femenina

Alexia, y la clave del triunfo: «Nos hemos sentido nosotras»

El vestuario muestra fuerza y unidad para levantar esta Liga de Naciones que no olvidarán. «Es como cerrar el círculo de una etapa...», comentó Jenni Hermoso

España se desata y derriba a Alemania para coronarse en Europa

Alexia, Irene Paredes y Jenni Hermoso
Alexia, Irene Paredes y Jenni Hermoso EFE
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección vuelve a levantar por segundo año consecutivo la Nations League y con una final para enmarcar ante Alemania. La mejor España para la fiesta del Metropolitano, valiente, orgullosa y compacta para celebrar otro éxito que engorda la vitrina y el pecho de ... las jugadoras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app