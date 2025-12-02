Alexia, y la clave del triunfo: «Nos hemos sentido nosotras»

La selección vuelve a levantar por segundo año consecutivo la Nations League y con una final para enmarcar ante Alemania. La mejor España para la fiesta del Metropolitano, valiente, orgullosa y compacta para celebrar otro éxito que engorda la vitrina y el pecho de ... las jugadoras.

La clave del triunfo estuvo en el examen de conciencia individual y de grupo que hubo tras el empate en Kaiserlautern, como señaló Mariona Caldentey: «Una noche superbonita y redonda. Con este campo después de haber sufrido tanto en Alemania, ha sido muy especial. Cuando las cosas no te salen bien lo que tienes ganas es de salir a hacerlo mejor. Teníamos ganas del partido de vuelta, hemos salido con otra cara, otro fútbol y otra actitud y así es muy difícil que nos ganen».

Alexia, elegida Mejor Jugadora del torneo, también aportó la otra parte de la fórmula mágica que ha vuelto a funcionar sobre el césped: «Hoy hemos marcado tres goles; el otro día fue un 0-0, pero que no nos olvidemos que esto es contra Alemania, y hay que ponerlo en valor. En el descanso hemos hablado de dos o tres detalles para generar ocasiones y Sonia, la seleccionadora, nos decía que siguiéramos insistiendo, que estábamos jugando bien y que solo faltaba que entrara el balón. Nos hemos sentido nosotras».

Mostró esa alegría por volver a levantar un título, aunque tiene mucha más hambre: «Estoy disfrutando mucho de mi profesión. Vamos muy al día. Venimos de perder una final de la Eurocopa. No es fácil llegar a otra final. Es algo increíble. Pero no vamos a pensar en eso. Hay otro objetivo pronto, el Mundial, y vamos a enfocarlo como si no hubiéramos ganado nada».

También Jenni Hermoso tuvo sus minutos al final para celebrar otro éxito absoluto de este grupo, y de ella en particular: «Mi cara de felicidad lo dice todo. Que nos llevemos esto otra vez es impresionante. Me siento muy orgullosa de llevar esta camiseta. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Estoy muy feliz de poder celebrar esto en Madrid», comentó la madrileña, que tuvo un recuerdo especial para su ciudad: «Veía la palabra Madrid y se me ponían los ojos llorosos. Aquí aprendí a jugar al fútbol, en el barrio de Carabanchel. Y esta vez lo ha podido vivir mi familia, que me ha visto con una sonrisa de oreja a oreja».

Para ella ha sido un título más que especial, un broche estupendo a su temporada y un «cerrar el círculo» a una etapa complicada: «Es como cerrar el círculo de... no quiero decir una mala etapa, pero sí es volver al sitio donde yo quería. No me gusta la palabra sufrir porque es algo que yo elijo, pero a esa niña que fui le diría que se sienta orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. Esto también me lo dedico a mí misma porque no me he dejado caer nunca».

Hay felicidad también para la seleccionadora, Sonia Bermúdez, que suma su primer gran éxito en el cargo, apenas cuatro partidos en su currículo: «Se ha interpretado muy bien el partido. Estamos en una etapa muy importante de la selección. Ganar este título no es tanto liberación, sino felicidad por las futbolistas».