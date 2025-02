Alex Yannis, el cronista de Pelé

El mes de diciembre ha dejado dos grandes pérdidas en el mundo del fútbol, la del jugador brasileño Pelé y la del cronista de fútbol griego Alex Yannis. Ambos hicieron historia de este deporte en Estados Unidos durante la década de los setenta, los años ... de oro del fútbol en el país americano.

Alexios Yiannakopoulos, más conocido como Álex Yiannis, nació en 1937 en el pueblo montañés de Kardaritsi, en el Peloponeso. Siendo aún joven emigró a París y se convirtió en vendedor del periódico 'International Herald Tribune'. En 1967 emigró, junto a su mujer e hijo, a Estados Unidos, donde logró cumplir, como tantos otros griegos emigrantes, el sueño americano.

En un primer momento, trabajó como asistente editorial en 'The New York Times', convirtiéndose en uno de los primeros empleados de lengua nativa no inglesa en formar parte de la plantilla del diario. En el periódico se dedicaba a ayudar en la escritura de crónicas hasta que, en 1974, acudió como ayudante de reportero al Mundial de Fútbol en Alemania Occidental.

Consiguió ir a la Copa negociando una pequeña compensación por sus colaboraciones, pero su maravillosa crónica sobre la victoria del país anfitrión contra Países Bajos (2-1) se convirtió en portada, cubriendo con creces los gastos de su viaje, y su fama empezó a crecer entre los lectores americanos. Durante el Mundial celebrado en Alemania Occidental, Yannis conoció a Pelé y, más tarde, cubrió su entrada en el New York Cosmos en 1975. El Rey jugó en el Cosmos desde el año 1975 hasta el 1977, momento en el que colgó definitivamente las botas.

Durante los años de Pelé en Estados Unidos, Yannis de encargó de transmitir a los lectores con gran entusiasmo los 37 goles que el futbolista anotó en los 64 partidos en los que jugó con esta camiseta. El Cosmos, de la mano del brasileño, consiguió, además, ganar la por entonces recientemente inaugurada Liga de Fútbol de América.

El Shakespeare del fútbol

En 1977, tras el partido de despedida del Rey, el griego escribiría la famosa frase: «Pelé era para el fútbol lo que Shakespeare a la lengua inglesa: lo reúne todo». Ese mismo año, Yannis fue ascendido a reportero de 'The New York Times', donde cubrió tres Copas del Mundo en total y permaneció hasta su jubilación en 2004. En 2009 recibió el premio Colin Jose Media del Salón de la Fama Nacional del Fútbol por su contribución a la introducción del fútbol en los Estados Unidos.

El reportero griego no sólo se dedicó a cubrir eventos futbolísticos y a ser uno de las plumas que mejor describieron la magia del brasileño Pelé sobre los terrenos de juego, también fue aclamado por sus espléndidas crónicas sobre golf y hockey sobre hielo, siendo cronista de los Diablos de Nueva York.

Con toda probabilidad, Alex Yannis habría disfrutado mucho de la final del Mundial en Qatar viendo jugar a Messi el mismo día en el que, por cierto, el cronista habría cumplido 85 años. Falleció, sin embargo, cuatro días antes de que el argentino levantara el gran título que le faltaba en su carrera, el 14 de diciembre, en un hospicio residencial en New City (Nueva York), de una enfermedad pulmonar intersticial, de la que llevaba tiempo convaleciente.

Tanto Pelé como Yannis dieron un gran impulso al fútbol en Estados Unidos, donde, hasta su aparición, eran otros los deportes que acaparaban la atención de los estadounidenses. Ambos jugaron un papel notorio en aquella década de los setenta que aún recordamos como los años gloriosos del fútbol en Norteamérica.