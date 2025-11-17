Suscribete a
ABC Premium

fútbol

Un gigante de dos metros espanta el miedo de Alemania y la conduce al Mundial

El conjunto germano y Países Bajos sacan el billete para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

España, a las puertas de su decimotercer Mundial consecutivo

Woltemade celebra el primer gol de Alemania
Woltemade celebra el primer gol de Alemania reuters

A. L. Menéndez

Ya son 34 —de un total de 48 participantes— las selecciones que han obtenido su billete para el Mundial de fútbol que se celebrará el verano próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La dos últimas han sido, este lunes, Alemania ... y Países Bajos. Dos clásicos, dos potencias históricas del balompié mundial que tuvieron que esperar hasta el último día de la fase clasificatoria para certificar su presencia en la fase final del Mundial 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app