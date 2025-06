Alemania - Portugal: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Nations League 2025 hoy

Los tres campeones de la UEFA Nations League no han fallado a su cita con la Final Four de la cuarta edición del torneo. Portugal, Francia y España, en ese orden, han conquistado el título en 2019, 2021 y 2023, respectivamente, y buscan alzar otra vez el trofeo. Pero... ¿será el turno para Alemania? El combinado que dirige Julian Nagelsmann es el único de los presentes en las semifinales que no solo nunca ha ganado la competición, sino que ni siquiera ha alcanzado esta fase en ninguna ocasión.

Además, Alemania contará con su público a favor, al decantarse UEFA por el país teutón como sede. Un factor que no siempre ha significado el éxito del organizador. De hecho, solo puede afirmar esto Portugal, al acoger la primera edición de la Nations League y vencerla delante de su gente al derrotar a Países Bajos en Oporto. Pero muy lejos queda aquello, la que es la última conquista de la selección lusa.

Eso sí, el conjunto ahora dirigido por el español Roberto Martínez está a dos partidos de levantar otra vez la Nations League y convertirse, por lo tanto, en el primer combinado que repite. Cristiano Ronaldo, ya con 40 años cumplidos, sigue capitaneando a su selección, que cuenta con varios recientes campeones de la Champions a las órdenes de Luis Enrique en el PSG, como Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos.

Alemania (con Ter Stegen de vuelta pero sin el lesionado Rüdiger) y Portugal protagonizan la primera semifinal de la UEFA Nations League, mientras que España y Francia se enfrentarán un día más tarde. No lo harán en la misma sede, al haber sido designados dos estadios para albergar los cuatro encuentros de la fase final: Stuttgart acogerá la semifinal entre españoles y franceses y el tercer y cuarto puesto, mientras que en Múnich se dirimirá el primer billete a la final, así como el partido por el título (domingo 8 de junio, 21:00 horas).

Horario de la semifinal Alemania - Portugal de la UEFA Nations League 2025

Las selecciones de Alemania y Portugal disputarán la primera semifinal de la UEFA Nations League este jueves 4 de junio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Allianz Arena de Múnich.

Como ha sucedido desde la creación del torneo, el conjunto anfitrión protagonizará la primera semifinal y en el estadio de mayor capacidad de los dos escogidos.

Para este partido, UEFA ha designado a uno de sus árbitros de confianza: el esloveno Slavko Vinčić, compatriota del presidente de UEFA (Aleksander Čeferin) y que, curiosamente, ya dirigió a Portugal en su último partido de la Nations League, en marzo, contra Dinamarca.

Dónde ver el Alemania - Portugal de la UEFA Nations League 2025 por televisión en España

La primera semifinal de la UEFA Nations League se televisará en directo en España a través de LA 1 de TVE. La cadena pública, además, transmitirá el partido en RTVE Play, su plataforma online de streaming.