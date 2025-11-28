Alemania - España: horario y dónde ver en televisión y online la final de la Nations League femenina

Eel Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern será el escenario del primer asalto correspondiente a la gran final de la Nations League femenina. La poderosa Alemania recibe a la vigente campeona del mundo, España, en un duelo de ida que anuncia ser un choque de estilos.

España, bajo las órdenes de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, llega a la final con la vitola de favorita. Así lo avalan su condición de campeona del mundo, de la propia Nations League en 2024 y su impecable camino en la presente edición del torneo, culminado con un contundente 5-0 global ante Suecia en semifinales.

La presencia de estrellas como la Balón de Oro Aitana Bonmatí, la visión de Alexia Putellas o la experiencia goleadora de la recuperada Jenni Hermoso convierten a La Roja en una orquesta difícil de desafinar. El reto de España será doblegar al conjunto germano, una de las potencias históricas en el fútbol femenino.

Alemania, cuyo último de los once títulos importantes lo ganó en los Juegos Olímpicos de 2016, impresionó al llegar a la semifinal de la Eurocopa a pesar de estar mermada por las lesiones. Con más de 40.000 aficionados animando en las gradas, en el equipo alemán destacan Ann-Katrin Berger (portera del Gotham FC, reciente campeón de la NWSL, potente Liga estadounidense), Rebecca Knaak y Sarai Linder.

Horario del Alemania - España hoy

El Alemania - España, encuentro que se disputa este viernes en el Fritz-Walter-Stadion correspondiente a la ida de la final de la Nations League femenina, está programado para las 20.30 horas. Un partido en el que el estadio del Kaiserslautern, con capacidad pata 46.000 espectadores, rozará el lleno lleno.

Dónde ver el Alemania - España de la Nations League hoy

El encuentro de ida de la final de la Nations entre Alemania y España podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión de La1 TVE y RTVE Play. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de ida de la final de la Nations League femenina a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.