Suscribete a
ABC Premium

Fútbol femenino

Alemania - España: horario y dónde ver en televisión y online la final de la Nations League femenina

nations league

Conoce a qué hora empieza el partido Alemania - España, y dónde ver en televisión y online el encuentro de ida de la final hoy, 28 de noviembre

Alemania - España: horario, y dónde ver en televisión y online la final de la Nations femenina hoy
Alemania - España: horario, y dónde ver en televisión y online la final de la Nations femenina hoy AFP
A. L. Menéndez

A. L. Menéndez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Eel Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern será el escenario del primer asalto correspondiente a la gran final de la Nations League femenina. La poderosa Alemania recibe a la vigente campeona del mundo, España, en un duelo de ida que anuncia ser un choque de estilos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app