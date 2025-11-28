Alemania - España en directo hoy: final de la Liga de las Naciones femenina, partido de ida

28/11/2025 Actualizado a las 21:01h.

21:01 Min 30. Córner para Alemania Siguen sufriendo las españolas.

21:01 Min 29. ¡Otro pie salvador de Cata Coll! Y otra vez Clara Bühl...

20:59 Min 27. ¡Ahora Irene salva bajo palos! De nuevo Clara Bühl amenazando la meta española.

20:58 Min 26. ¡Cata Coll salva el primero de Alemania! La mallorquina mete el pie para salvar a España, que no lo está pasando bien.

20:55 Min 23. Falta en el área sobre Cata Coll España recupera la posesión.

20:55 Min 23. Córner para Alemania. El balón se marcha rebotado en paredes.

20:51 Min 19. ¡Paradón de Cata Coll! Buscaba Bühl el primer palo, pero estaba bien posicionada la portera española.

20:49 Min 17. Amarilla para Laia Aleixandri La primera del partido...

20:47 Min 15. Detiene Berger La guardameta bloquea el balón antes de que encuentre destinataria.

20:46 Min 14. Córner para España Primer saque de esquina del partido, para las de Sonia Bermúdez.

20:44 El balón no le dura a España Las jugadoras están tomando acciones muy precipatadas.

20:42 Primeros 10 minutos complicados para España La posesión es de las germanas y aún no han lanzado ningún ataque peligroso las de Sonia Bermúdez. Un partido tan abierto no favorece a España.

20:39 Min 7. Falta en el área española De Anyomi sobre Mapi León. España recupera la posesión.

20:37 Min 5. ¡Casi anota Anyomi! El balón se marcha rozando el palo.

20:35 Min 4. Detiene Berger el intento de ataque de España Centro impreciso de Irene Paredes, que frena con facilidad la guardameta.

20:33 Min 2. Cata Coll detiene el primer ataque alemán Ataja con facilidad del disparo de Bühl.

20:31 ¡Comienza el partido! Anyomi pone el balón en juego.

20:30 Se realiza el sorteo de campo Alemania tendrá primera posesión del partido.

20:28 Suena el himno de Alemania Ambientazo en KaiserLautern, el estadio está lleno.

20:27 ¡Suena el himno de España! Nuestras jugadoras, ¡a por otro título!

20:22 ¡Quedan 10 minutos! Esto está a punto de comenzar.

20:21 Así ha sido la llegada al estadio de nuestras jugadoras

20:20 Cambios en el combinado nacional respecto a la semi de la EURO El primer cambio significativo es María Méndez, que empezará desde el banquillo y su lugar lo ocupará Mapi León, como ya hizo en la semifinal ante Suecia. El otro, es la ausencia de Patri Guijarro por lesión, cuya posición estará respaldada por Laia Aleixandri. El resto son las mismas jugadoras que hicieron historia el pasado mes de julio en Suiza clasificando a España a la final.

20:14 ¡Ya conocemos el once inicial de España! Cata Coll, Olga, Mapi, Irene Paredes, Ona Batlle, Alexia, Laia, Aitana, Mariona, Esther y Claudia Pina son las seleccionadas por Sonia Bermúdez para disputar el duelo desde el inicio.

20:12 ¡Ya conocemos el 11 inicial de Alemania! Berger, Gwinn, Minge, Knaak, Kett, Senss, Nusken, Cerci, Brand, Bühl y Anyomi saldrán de inicio en el combinado germano.

20:10 Sonia Bermúdez, al frente de su primera final La nueva seleccionadora española dirigirá a la campeona del mundo por primera vez en una final internacional.