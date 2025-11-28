Directo Fútbol
Alemania - España en directo hoy: final de la Liga de las Naciones femenina, partido de ida
Sigue en directo el Alemania -España, partido de ida de la final de la Nations League hoy, 28 de noviembre
Pablo Pizarro
Min 26. ¡Cata Coll salva el primero de Alemania!
La mallorquina mete el pie para salvar a España, que no lo está pasando bien.
Min 19. ¡Paradón de Cata Coll!
Buscaba Bühl el primer palo, pero estaba bien posicionada la portera española.
Primeros 10 minutos complicados para España
La posesión es de las germanas y aún no han lanzado ningún ataque peligroso las de Sonia Bermúdez. Un partido tan abierto no favorece a España.
Min 4. Detiene Berger el intento de ataque de España
Centro impreciso de Irene Paredes, que frena con facilidad la guardameta.
Cambios en el combinado nacional respecto a la semi de la EURO
El primer cambio significativo es María Méndez, que empezará desde el banquillo y su lugar lo ocupará Mapi León, como ya hizo en la semifinal ante Suecia. El otro, es la ausencia de Patri Guijarro por lesión, cuya posición estará respaldada por Laia Aleixandri. El resto son las mismas jugadoras que hicieron historia el pasado mes de julio en Suiza clasificando a España a la final.
¡Ya conocemos el once inicial de España!
Cata Coll, Olga, Mapi, Irene Paredes, Ona Batlle, Alexia, Laia, Aitana, Mariona, Esther y Claudia Pina son las seleccionadas por Sonia Bermúdez para disputar el duelo desde el inicio.
¡Ya conocemos el 11 inicial de Alemania!
Berger, Gwinn, Minge, Knaak, Kett, Senss, Nusken, Cerci, Brand, Bühl y Anyomi saldrán de inicio en el combinado germano.
Sonia Bermúdez, al frente de su primera final
La nueva seleccionadora española dirigirá a la campeona del mundo por primera vez en una final internacional.
