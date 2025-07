Aitana desvela su sufrimiento durante su enfermedad: «Los malos momentos existen para sacar lo mejor de cada uno»

Aitana Bonmatí estará en el once titular ante Suiza. La jugadora valoró todo lo que ha sufrido para llegar a estos cuartos de final tras superar una meningitis vírica que a punto estuvo de dejarla sin Eurocopa, aunque ella nunca se vio fuera. «Nunca pense que no podría estar en la Eurocopa, ... solo que me podría perder unos partidos. Conocéis mi mentalidad y mis ganas de estar en estos torneos. Me pasó de un día para otro. Estaba genial y... Una experiencia nueva y negativa. Frustrante. Son momentos en los que se sufre pero hoy puedo decir que estoy a punto de disputar unos cuartos de final y no en un hospital«, explicó.

La catalana ahondó en el tema: «Hablar de emociones es sano y en la vida pasan situaciones que no puedes controlar ni esperas. Son nuevas y cuesta gestionarlas. Me ha ayudado a poder revertirla. Los malos momentos existen para sacar lo mejor de cada uno. Me he vuelto a acordar de quién soy en los momentos más bajos». Y aseguró: «Estoy al cien por cien físicamente. En el hospital estuve parada. La incorporación al campo ha sido paulatina, como si fuera una lesión. Fue duro para mí poder gestionarlo». La doble Balón de Oro añadió: «Se ha seguido la progresión que físicamente se marcó. Si te pasa en medio de la temporada igual se necesita más tiempo. La progresión para mí ha sido eterna pero realmente corta».

«No estás acostumbrada a vivir estas situaciones. es algo que me ha pasado y aprendes a convivir con ello. Espero a partir de ahora espero sumar más desde dentro», insistió, apuntando lo que espera a partir de ahora: «El fútbol va más allá de los números. Yo estaría feliz si acabo con sensaciones en las que he ayudado al equipo. Quiero acabar disfrutando y espero poder aportar todo mi potencial»

Aitana también se centró en el partido de este viernes ante suiza, que jugará en casa. «Tendremos todo el estadio en contra pero eso nos motiva. No es nuestra primera experiencia así. Ante Inglaterra nos pasó lo mismo. Les puede ir a favor, pero también en contra. Es presión para ellas», comentó. Y explicó: «Somos un equipo humilde que no nos acordamos del pasado. Ya no nos sirve. Ahora es a vida o muerte. O ganas o te vas. Queremos poner todo de nuestra parte para seguir en la competición. Ya no nos acordamos de los partido que hemos jugado».

La jugadora se mostró inconformista: «Vamos a intentar mantener el nivel pero cuando vienen eliminatorias son partidos ya más difíciles. Los espero más competidos y ajustados, pero en estos partidos es donde se ven a los grandes equipos». Valoró qué significa jugar unas semifinales de Eurocopa por vez primera: «Para nosotras es seguir haciendo historia. Es un nuevo reto, poder estar en semifinales». Y soltó: «No sé si esta es la mejor España. Hemos ganado un Mundial, una Nations League... Estamos haciendo un gran torneo pero no me gustaría hablar antes de tiempo».

Aitana desveló cómo se motivan ante un partido como el de mañana: «No hacemos nada especial. El partido ya te motiva solo. Aspiramos a jugar los tres partidos que quedan pero el foco está en mañana. Somos una selección que siempre juega con responsabilidad. Tenemos equipos para ganar y experiencia en grandes torneos, en campos en los que el anfitrión juega en casa».