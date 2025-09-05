Adiós a Daniel Levy, el incansable negociador que hizo sudar a Florentino y desquició a media Europa

Luka Modric y Gareth Bale quedarán en la historia del Real Madrid como dos de los muchos pilares sobre los que el club blanco erigió sus últimos éxitos europeos. Los dos desembarcaron en la verde pradera del Santiago Bernabéu procedentes del mismo equipo, el ... Tottenham Hotspur, y en ambos casos después de una ardua negociación entre las altas instancias de ambos clubes. Por el Real Madrid, Florentino Pérez. Por el conjunto londinense, Daniel Levy, su presidente ejecutivo durante los últimos 25 años y cuya dimisión se conoció este jueves.

Durante aquellos traspasos, cerrados tras interminables llamadas y reuniones, y en otras muchas operaciones el presidente ejecutivo de los 'Spurs', nacido en Essex en 1962 y licenciado en Economía con matrícula de honor por Cambridge, se forjó la reputación de ser uno de los más duros negociadores del fútbol europeo. «Me dolió menos cuando me operaron de la cadera», recordaba Sir Álex Ferguson sobre el tira y afloja que mantuvo con él siendo 'mánager' del Manchester United para el traspaso del atacante búlgaro Dimitar Berbatov. «No he visto una cosa igual en 25 años», confesó por su parte Jean-Michel Aulas, dueño del Olympique de Lyon, tras las agotadoras conversaciones por el fichaje del portero galo Hugo Lloris.

Un detalle más concreto, aportado por el exdirector ejecutivo del Dinamo de Zagreb, Zdravko Mamic, da una idea de las batallas que el dirigente del Tottenham era capaz de plantear en la mesa de negociaciones. En 2008, una vez acordado el traspaso de Modric al club londinense, el representante croata pidió a Levy cinco camisetas de los 'Spurs'. Este aceptó el detalle solicitado por su contraparte, pero solo a cambio de descontar el precio de las prendas de los 21 millones en los que habían cerrado el fichaje.

Noticia Relacionada Un empresario brasileño deja toda su herencia a Neymar: casi mil millones de dólares Isaac Asenjo El hombre, de 30 años, y con graves problemas de salud, mostró el testamento donde nombra al exfutbolista del PSG dueño de todos sus bienes en caso de fallecimiento

El rigor, la paciencia y sangre fría del millonario británico, forjado en el ambiente comercial de su familia, que pasó de tener una sombrerería a una cadena de ropa masculina, le hicieron capaz de apurar sin inmutarse las últimas horas de las ventanas de mercado en favor de sus intereses, provocando pesadillas a muchos de sus homólogos. También a Florentino Pérez, que tuvo que sudar para sacar primero a Modric y luego a Bale del club inglés. En el caso del croata Levy tensó la cuerda hasta el extremo antes de aceptar una oferta de 30 millones más cinco en variables, y eso que Modric se había declarado en rebeldía negándose a entrenar para forzar su salida. Y con el galés el guión fue casi el mismo, si bien en su caso solo la cantidad de 100 millones de euros desbloqueó el fichaje.

Toda esa dureza de Levy no evitó sin embargo que se fraguase una gran relación con Florentino Pérez, con felicitaciones cruzadas cada vez que uno de sus clubes levanta un título e incluso visitas a la casa del inglés en Boca Ratón, Florida, durante las giras madridistas de pretemporada.

Un legado más allá de los resultados deportivos

Ahora el panorama se suaviza para quienes quieran entablar negociaciones con el Tottenham, después de que Levy anunciase este jueves su renuncia al cargo 25 años después. El ejecutivo no contaba con el apoyo unánime de sus aficionados, que pese a haber visto cómo el equipo levantaba la Europa League el pasado curso después de 17 años de sequía, le reprochaban anteponer siempre los beneficios económicos al rendimiento deportivo. Reticente a los grandes desembolsos en el mercado de fichajes, Levy llegó a asegurar que «es mejor invertir en categorías inferiores que poner en riesgo la viabilidad del Tottenham» cuando se produjo la última gran inflación del mercado con el traspaso del brasileño Neymar al París Saint-Germain.

Los mayores logros de Levy se situaron fuera del césped, con la construcción de una moderna ciudad deportiva y del nuevo estadio, el majestuoso 'Tottenham Hotspur Stadium'. Eso no quita que en lo deportivo también consiguiese varios hitos, como la Carabao Cup de 2008 y la Europa League de 2025, además de haber hecho de su club un habitual de las competiciones europeas, participando en 18 ocasiones durante las últimas 20 temporadas.

Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2025

«Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que he realizado junto con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados. Hemos convertido este club en un peso pesado mundial que compite al más alto nivel. No siempre ha sido un camino fácil pero he logrado avances significativos. Seguiré apoyando a este club con pasión», afirmó en su despedida.