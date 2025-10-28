Adiós al adiestrador de porteros de la selección española

El fútbol despide a un tipo discreto, afable y que se hizo querer. José Manuel Ochotorena (Hernani, Guipúzcoa) ha fallecido a los 64 años a consecuencia del cáncer. Exportero profesional, jugó en el Real Madrid, Valencia, Tenerife, Logroñés y Racing de Santander hasta su ... retirada en 1998. Desde entonces, y siempre en la sombra de otros entrenadores con más fama, 'Ochoto' como era conocido dedicó su vida a otra faceta, la de preparador de porteros, donde desarrolló una prolífica y exitosa actividad.

Ochotorena estuvo ligado a la selección española de fútbol como entrenador de guardametas durante 17 años, desde la Eurocopa de 2004 hasta 2021, cuando se despidió en la Federación.

Y desde su papel de especialista fue miembro destacado de la mejor selección de la historia, la sinfonía del tiqui taca que empezó su época triunfal con Luis Aragonés al ganar la Eurocopa de 2008 con el gol de Fernando Torres y después con Vicente del Bosque, el Mundial del inolvidable gol de Iniesta y la Eurocopa de 2012 en la final contra Italia y aquellas palabras de Casillas pidiendo respeto al árbitro para el derrotado.

Ochotorena colaboró desde su pedagogía silenciosa con Íker Casillas por encima del resto. Doce años con el símbolo del Real Madrid y la selección española. «Muy triste por la noticia. Nos deja un tipo fabuloso. Lleno de todas las cosas buenas que alguien debe tener. Gracias por todo! Mi más sentido pésame a su familia y amigos!», lo despidió Casillas en sus redes sociales.

Lo propio hizo Ochotorena con Pepe Reina, Víctor Valdés, David de Gea, y en los últimos tiempos, con el actual titular de la selección española, Unai Simon. Al tiempo que trabajó con la selección española, compaginó su labor con el Valencia hasta la llegada del actual técnico Carlos Corberán. Se había afincado desde hacía años en la localidad de la L'Eliana.

Ochotorena mostró siempre una calidad humana superior, sin ningún tipo de vanidad por haber sido un futbolista profesional de éxito. Nada más dejar el fútbol fue contratado por una multinacional del deporte y cada día acudía sin dárselas de nada a la vieja Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde se entrenaba el club blanco y hoy sustituida por las cinco torres que han erosionado la estética de Madrid.

Ochotorena dedicó parte de su vida a ese desempeño profesional hasta que en 2004 fue reclutado por Luis Aragonés para enfocarse definitivamente en la preparación específica de los porteros.

Él mismo, como canterano criado en el Real Madrid, fue un guardameta sobrio, con buena colocación y poco dado a las extravagancias, muy del estilo de sus colegas del norte de España, nada palomitero. Ganó el trofeo Zamora al menos goleado en la temporada 1990.