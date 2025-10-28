Suscribete a
josé manuel ochotorena (1961-2025)

Adiós al adiestrador de porteros de la selección española

Fue el preparador de arqueros del mejor equipo español de la historia y exguardameta del Real Madrid, Valencia y Tenerife, entre otros

De la Fuente, mejor que la mejor selección

Ochotorena, con Íker Casillas
Ochotorena, con Íker Casillas
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

El fútbol despide a un tipo discreto, afable y que se hizo querer. José Manuel Ochotorena (Hernani, Guipúzcoa) ha fallecido a los 64 años a consecuencia del cáncer. Exportero profesional, jugó en el Real Madrid, Valencia, Tenerife, Logroñés y Racing de Santander hasta su ... retirada en 1998. Desde entonces, y siempre en la sombra de otros entrenadores con más fama, 'Ochoto' como era conocido dedicó su vida a otra faceta, la de preparador de porteros, donde desarrolló una prolífica y exitosa actividad.

