Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

El accidente casero que alivia al Barça en la Champions

La estrella del Mundial de clubes, al que Pep desperdició en el City, baja repentina y rara en Stamford Bidge

Laporta traiciona a Florentino y Florentino aprende a decir «Negreira»

Cole Palmer, en el entrenamiento del Chelsea este lunes
Cole Palmer, en el entrenamiento del Chelsea este lunes EFE
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A bote pronto, la historia de Cole Palmer (23 años) recuerda una de las anécdotas más conocidas de Santiago Cañizares durante su carrera. Atacante el inglés, portero el español, en la hoja de servicios de ambos queda escrita su ausencia en una cita futbolística de ... altura, mucha, por un desagradable e inoportuno accidente doméstico. En el caso del guardameta, la caída de un frasco de colonia que le provocó un corte en un tendón de un pie y le obligó a pasar por el quirófano, infortunio de última hora que le impidió acudir al Mundial de Corea y Japón de 2002. Un episodio que más de dos décadas después, con matices, ha revivido el letal mediapunta del Chelsea, que esta noche estará en la tribuna y no en el césped de Stamford Bridge contra el Barcelona en uno de los duelos más atractivos que se pueden presenciar esta temporada en la fase liga de la Champions.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app