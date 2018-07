Zidane, Valverde, Guardiola y Simeone, entre los nominados a The Best

Los entrenadores españoles Ernesto Valverde (FC Barcelona), Pep Guardiola (Manchester City) y Roberto Martínez (Bélgica), en categoría masculina, y Jorge Vilda (España), en categoría femenina, figuran en la lista de finalistas de los premios 'The Best' anunciada este martes por la FIFA.

En el fútbol masculino, la FIFA nominó a un total de 11 entrenadores y tres de ellos son españoles. Valverde logró el doblete Liga-Copa en su primera temporada con el Barcelona, mientras que Guardiola ganó la Premier con récord histórico de puntos de la competición y Martínez llevó a Bélgica hasta semifinales del Mundial tras eliminar a Brasil.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh